https://sputnikarabic.ae/20230405/ظهور-حلقة-حمراء-غامضة-في-سماء-إيطاليا-تغطي-360-كيلومترا-صور-وفيديو--1075562005.html

ظهور حلقة حمراء غامضة في سماء إيطاليا تغطي 360 كيلومترا... صور وفيديو

ظهور حلقة حمراء غامضة في سماء إيطاليا تغطي 360 كيلومترا... صور وفيديو

ظهرت في الآونة الأخيرة هالة دائرية هائلة من الضوء الأحمر المخيف، تبدو كأنها من فيلم خيال علمي، في سماء إيطاليا، لتختفي في غضون أجزاء من الثانية، مما يعني أن... 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T14:06+0000

2023-04-05T14:06+0000

2023-04-05T14:20+0000

علوم

ظاهرة

ضوء

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وتمكن شخص واحد، وهو مصور المشاهد الطبيعة فالتر بينوتو، من التقاط صورة للهالة المضيئة في السماء فوق بلدة بوساغنو في شمال إيطاليا في 27 مارس/ آذار. ومع ذلك، لم تكن الحلقة الحمراء موجودة في الواقع فوق بلدة. بدلاً من ذلك، تراجعت الدائرة الضخمة، التي كان قطرها حوالي 224 ميلاً (360 كيلومترًا)، فوق وسط إيطاليا وجزء من البحر الأدرياتيكي. كان مجرد منظور قسري هو الذي جعل الحلقة تبدو كما لو كانت معلقة فوق المدينة.وتعد هذه الظاهرة نوع نادر من اضطرابات الستراتوسفير/ الميزوسفير الناتجة عن كهربة العواصف الرعدية الشديدة "SPRITE". يتم إنشاء الحلقات الحمراء عندما تضرب النبضات الكهرومغناطيسية "EMPs" المنبعثة من البرق طبقة الأيونوسفير للأرض، الجزء المتأين من الغلاف الجوي العلوي الذي يمتد بين 50 و400 ميل (80 و644 كم) فوق سطح الأرض.نظرا لطبيعتها قصيرة العمر، تكون "ELVE" مرئية فقط للأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض وتم اكتشافها في عام 1990 فقط بفضل الكاميرات الموجودة على متن مكوك الفضاء التابع لناسا. وفقًا لموقع "Spaceweather.com"، من المحتمل أن تكون صورة بينوتو الجديدة "أفضل صورة على الإطلاق لصورة من الأرض".عندما تضرب الإلكترونات من داخل النبضات الكهرومغناطيسية طبقة الأيونوسفير، تثير الجسيمات المشحونة ذرات النيتروجين التي تنبعث منها توهجا ضاربا إلى الحمرة.ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير مثل هذه الكائنات الحية من الأرض. في فبراير/ شباط 2021، تم تصوير كائن أحمر في هاواي جنبًا إلى جنب مع طائرات زرقاء، وهي عبارة عن براغي صاعقة تنطلق إلى الأعلى بدلاً من الأسفل. وفي أبريل/ نيسان 2013، تم تصوير العفاريت الحمراء فوق عدة صواعق من البرق في ولاية نبراسكا.

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علوم, ظاهرة, ضوء