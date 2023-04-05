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https://sputnikarabic.ae/20230405/مركز-المصالحة-مسلحون-يحاولون-اقتحام-الأراضي-التي-يسيطر-عليه-الجيش-السوري-في-إدلب-1075573883.html
مركز المصالحة: مسلحون يحاولون اقتحام الأراضي التي يسيطر عليه الجيش السوري في إدلب
مركز المصالحة: مسلحون يحاولون اقتحام الأراضي التي يسيطر عليه الجيش السوري في إدلب
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، مقتل جنديين سوريين اثنين وإصابة أربعة آخرين، بعدما حاول مسلحو جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني"... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T19:41+0000
2023-04-05T19:41+0000
العالم العربي
مسلحون
أخبار سوريا اليوم
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وقال نائب رئيس المركز أوليغ غورينوف، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "في منطقة كفكابا بمحافظة إدلب، حاول مسلحون من جماعة" الحزب الإسلامي التركستاني "الإرهابي اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية".وأضاف أنه نتيجة لصد الهجوم قتل جنديان سوريان وأصيب أربعة، فيما قتلت القوات الحكومية تسعة مسلحين.وبحسب غورينوف، فإن الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات عدم الصراع والمذكرة الثنائية بشأن سلامة الطيران في سوريا من قبل ما يسمى بـ"التحالف الدولي" ما زالت مستمرة.وقال "الانتهاكات هادفة ومنهجية، وقد زاد عددها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، حيث تم في آذار/ مارس 2023 تسجيل 210 حالات انتهاك تتعلق بتحليق طائرات دون طيار وطيران التحالف".
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العالم العربي, مسلحون, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, مسلحون, أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة: مسلحون يحاولون اقتحام الأراضي التي يسيطر عليه الجيش السوري في إدلب

19:41 GMT 05.04.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورمركز المصالحة بقاعدة "حميميم" في سوريا
مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
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أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، مقتل جنديين سوريين اثنين وإصابة أربعة آخرين، بعدما حاول مسلحو جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابية المحظورة في روسيا في محافظة إدلب في سوريا اقتحام الأراضي التي يسيطر عليها الجيش السوري.
وقال نائب رئيس المركز أوليغ غورينوف، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "في منطقة كفكابا بمحافظة إدلب، حاول مسلحون من جماعة" الحزب الإسلامي التركستاني "الإرهابي اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية".
وأضاف أنه نتيجة لصد الهجوم قتل جنديان سوريان وأصيب أربعة، فيما قتلت القوات الحكومية تسعة مسلحين.
وبحسب غورينوف، فإن الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات عدم الصراع والمذكرة الثنائية بشأن سلامة الطيران في سوريا من قبل ما يسمى بـ"التحالف الدولي" ما زالت مستمرة.
وقال "الانتهاكات هادفة ومنهجية، وقد زاد عددها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، حيث تم في آذار/ مارس 2023 تسجيل 210 حالات انتهاك تتعلق بتحليق طائرات دون طيار وطيران التحالف".
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