https://sputnikarabic.ae/20230405/معلمة-تطلب-تعويضا-بـ-40-مليون-دولار-بسبب-أحد-تلاميذها-1075556927.html
معلمة تطلب تعويضا بـ 40 مليون دولار بسبب أحد تلاميذها
معلمة تطلب تعويضا بـ 40 مليون دولار بسبب أحد تلاميذها
طالبت معلمة أمريكية، بتعويض قدره 40 مليون دولار من مسؤولي المدرسة، بعد تعرضها لإطلاق نار من طرف تلميذ. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T12:16+0000
2023-04-05T12:16+0000
2023-04-05T12:16+0000
العالم
دعوى قضائية
تعويض
لحظة إطلاق النار
معلمة
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وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها المعلمة، أن الطفل قام بأخذ هاتف معلمته وحطمه على الأرض، قبل يومين من حادث إطلاق النار عليها، حيث تم إيقافه عن الدراسة ليوم واحد.وأضافت الدعوى أن مسؤولي المدرسة أبعدوا الطفل الذي أطلق النار على معلمته وأرسلوه إلى مدرسة أخرى لبقية العام، لكنهم سمحوا له بالعودة للصف الأول في خريف 2022.وتضيف الدعوى أن الصبي كان يطارد زملاءه في جميع أنحاء الملعب بحزام في محاولة لجلدهم، وكان يلعن الموظفين والمعلمين.يذكر أن "آبي زويرنر" (25 سنة)، معلمة الصف الأول، أصيبت برصاصة في يدها وصدرها، بينما كانت تجلس على طاولة القراءة في القسم، ورغم ذلك حاولت حماية تلاميذها قبل أن تطلب النجدة.أمضت "آبي" ما يقارب الأسبوعين في المستشفى، وخضعت لأربع عمليات جراحية.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, دعوى قضائية, تعويض, لحظة إطلاق النار, معلمة
العالم, دعوى قضائية, تعويض, لحظة إطلاق النار, معلمة
معلمة تطلب تعويضا بـ 40 مليون دولار بسبب أحد تلاميذها
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طالبت معلمة أمريكية، بتعويض قدره 40 مليون دولار من مسؤولي المدرسة، بعد تعرضها لإطلاق نار من طرف تلميذ.
وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها المعلمة، أن الطفل قام بأخذ هاتف معلمته وحطمه على الأرض، قبل يومين من حادث إطلاق النار عليها، حيث تم إيقافه عن الدراسة ليوم واحد.
وأضافت الدعوى
أن مسؤولي المدرسة أبعدوا الطفل الذي أطلق النار على معلمته وأرسلوه إلى مدرسة أخرى لبقية العام، لكنهم سمحوا له بالعودة للصف الأول في خريف 2022.
وقال محامو "زويرنر" إن الجميع يعرفون أن الصبي "لديه تاريخ من العنف العشوائي" في المدرسة والمنزل، حيث قام العام الماضي بخنق مدرّسة رياض الأطفال.
وتضيف الدعوى أن الصبي كان يطارد زملاءه في جميع أنحاء الملعب بحزام في محاولة لجلدهم، وكان يلعن الموظفين والمعلمين.
يذكر أن "آبي زويرنر" (25 سنة)، معلمة الصف الأول، أصيبت برصاصة في يدها وصدرها، بينما كانت تجلس على طاولة القراءة في القسم، ورغم ذلك حاولت حماية تلاميذها قبل أن تطلب النجدة.
أمضت "آبي" ما يقارب الأسبوعين في المستشفى، وخضعت لأربع عمليات جراحية.