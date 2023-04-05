عربي
https://sputnikarabic.ae/20230405/معلمة-تطلب-تعويضا-بـ-40-مليون-دولار-بسبب-أحد-تلاميذها-1075556927.html
معلمة تطلب تعويضا بـ 40 مليون دولار بسبب أحد تلاميذها
معلمة تطلب تعويضا بـ 40 مليون دولار بسبب أحد تلاميذها
طالبت معلمة أمريكية، بتعويض قدره 40 مليون دولار من مسؤولي المدرسة، بعد تعرضها لإطلاق نار من طرف تلميذ. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T12:16+0000
2023-04-05T12:16+0000
العالم
دعوى قضائية
تعويض
لحظة إطلاق النار
معلمة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104559/33/1045593316_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_910494657e74741aa1b871d0f6264130.jpg
وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها المعلمة، أن الطفل قام بأخذ هاتف معلمته وحطمه على الأرض، قبل يومين من حادث إطلاق النار عليها، حيث تم إيقافه عن الدراسة ليوم واحد.وأضافت الدعوى أن مسؤولي المدرسة أبعدوا الطفل الذي أطلق النار على معلمته وأرسلوه إلى مدرسة أخرى لبقية العام، لكنهم سمحوا له بالعودة للصف الأول في خريف 2022.وتضيف الدعوى أن الصبي كان يطارد زملاءه في جميع أنحاء الملعب بحزام في محاولة لجلدهم، وكان يلعن الموظفين والمعلمين.يذكر أن "آبي زويرنر" (25 سنة)، معلمة الصف الأول، أصيبت برصاصة في يدها وصدرها، بينما كانت تجلس على طاولة القراءة في القسم، ورغم ذلك حاولت حماية تلاميذها قبل أن تطلب النجدة.أمضت "آبي" ما يقارب الأسبوعين في المستشفى، وخضعت لأربع عمليات جراحية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104559/33/1045593316_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_95c90e819a3d8ed7dbf64e20c6e8ce05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, دعوى قضائية, تعويض, لحظة إطلاق النار, معلمة
العالم, دعوى قضائية, تعويض, لحظة إطلاق النار, معلمة

معلمة تطلب تعويضا بـ 40 مليون دولار بسبب أحد تلاميذها

12:16 GMT 05.04.2023
© AP Photo / Frank Franklin IIالشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
تابعنا عبرTelegram
طالبت معلمة أمريكية، بتعويض قدره 40 مليون دولار من مسؤولي المدرسة، بعد تعرضها لإطلاق نار من طرف تلميذ.
وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها المعلمة، أن الطفل قام بأخذ هاتف معلمته وحطمه على الأرض، قبل يومين من حادث إطلاق النار عليها، حيث تم إيقافه عن الدراسة ليوم واحد.
وأضافت الدعوى أن مسؤولي المدرسة أبعدوا الطفل الذي أطلق النار على معلمته وأرسلوه إلى مدرسة أخرى لبقية العام، لكنهم سمحوا له بالعودة للصف الأول في خريف 2022.

وقال محامو "زويرنر" إن الجميع يعرفون أن الصبي "لديه تاريخ من العنف العشوائي" في المدرسة والمنزل، حيث قام العام الماضي بخنق مدرّسة رياض الأطفال.

وتضيف الدعوى أن الصبي كان يطارد زملاءه في جميع أنحاء الملعب بحزام في محاولة لجلدهم، وكان يلعن الموظفين والمعلمين.
يذكر أن "آبي زويرنر" (25 سنة)، معلمة الصف الأول، أصيبت برصاصة في يدها وصدرها، بينما كانت تجلس على طاولة القراءة في القسم، ورغم ذلك حاولت حماية تلاميذها قبل أن تطلب النجدة.
أمضت "آبي" ما يقارب الأسبوعين في المستشفى، وخضعت لأربع عمليات جراحية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала