https://sputnikarabic.ae/20230405/وزير-الاتصالات-الإيراني-يكشف-عن-10-أقمار-صناعية-جاهزة-للاختبار-والإطلاق-1075561217.html
وزير الاتصالات الإيراني يكشف عن 10 أقمار صناعية جاهزة للاختبار والإطلاق
وزير الاتصالات الإيراني يكشف عن 10 أقمار صناعية جاهزة للاختبار والإطلاق
كشف وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، عن جاهزية 10 أقمار صناعية للاختبار والإطلاق. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T13:29+0000
2023-04-05T13:29+0000
2023-04-05T13:29+0000
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وكالة الفضاء
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وقال الوزير، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، إن "إنجاز المرحلة التجريبية للربط بين منصات التواصل الاجتماعي الداخلية قبل حلول العام الجديد" (بدأ في 21 مارس/ آذار 2023).وأضاف، على هامش اجتماع الحكومة، أنه "مع تحديث منصات "بله" و"ايتا" و"ايكب"، سترتبط هذه المنصات معا حتى يتمكن مستخدموها من إرسال الرسائل بسهولة بين بعضها بعضا".وأكد بور أن "العام الجاري وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار صناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق".وتابع أن هناك "عدة أقمار صناعية قيد التصميم والتصنيع"، مشددا على أن "هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في إيران إلى دول الجوار والدول الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221107/إيران-تسعى-إلى-تسريع-تطوير-مجال-صناعة-الفضاء-لديها-1069913194.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, وكالة الفضاء
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, وكالة الفضاء
وزير الاتصالات الإيراني يكشف عن 10 أقمار صناعية جاهزة للاختبار والإطلاق
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كشف وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، عن جاهزية 10 أقمار صناعية للاختبار والإطلاق.
وقال الوزير، بحسب وكالة
الأنباء الإيرانية "تسنيم"، إن "إنجاز المرحلة التجريبية للربط بين منصات التواصل الاجتماعي الداخلية قبل حلول العام الجديد" (بدأ في 21 مارس/ آذار 2023).
وأضاف، على هامش اجتماع الحكومة، أنه "مع تحديث منصات "بله" و"ايتا" و"ايكب"، سترتبط هذه المنصات
معا حتى يتمكن مستخدموها من إرسال الرسائل بسهولة بين بعضها بعضا".
وأكد بور أن "العام الجاري وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء
لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار صناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق".
وتابع أن هناك "عدة أقمار صناعية قيد التصميم والتصنيع"، مشددا على أن "هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في إيران إلى دول الجوار والدول الإسلامية".