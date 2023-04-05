عربي
https://sputnikarabic.ae/20230405/وزير-الاتصالات-الإيراني-يكشف-عن-10-أقمار-صناعية-جاهزة-للاختبار-والإطلاق-1075561217.html
وزير الاتصالات الإيراني يكشف عن 10 أقمار صناعية جاهزة للاختبار والإطلاق
وزير الاتصالات الإيراني يكشف عن 10 أقمار صناعية جاهزة للاختبار والإطلاق
كشف وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، عن جاهزية 10 أقمار صناعية للاختبار والإطلاق. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T13:29+0000
2023-04-05T13:29+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
وكالة الفضاء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/15/1048758395_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_8d1a20b7bcbfde62a2236753b2fc406a.jpg
وقال الوزير، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، إن "إنجاز المرحلة التجريبية للربط بين منصات التواصل الاجتماعي الداخلية قبل حلول العام الجديد" (بدأ في 21 مارس/ آذار 2023).وأضاف، على هامش اجتماع الحكومة، أنه "مع تحديث منصات "بله" و"ايتا" و"ايكب"، سترتبط هذه المنصات معا حتى يتمكن مستخدموها من إرسال الرسائل بسهولة بين بعضها بعضا".وأكد بور أن "العام الجاري وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار صناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق".وتابع أن هناك "عدة أقمار صناعية قيد التصميم والتصنيع"، مشددا على أن "هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في إيران إلى دول الجوار والدول الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221107/إيران-تسعى-إلى-تسريع-تطوير-مجال-صناعة-الفضاء-لديها-1069913194.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/15/1048758395_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0683384bb7986a7aac411116dcc81c9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, وكالة الفضاء
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, وكالة الفضاء

وزير الاتصالات الإيراني يكشف عن 10 أقمار صناعية جاهزة للاختبار والإطلاق

13:29 GMT 05.04.2023
© AP Photo / John Raouxإطلاق قمر صناعي باستخدام صاروخ أطلس V
إطلاق قمر صناعي باستخدام صاروخ أطلس V - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / John Raoux
تابعنا عبرTelegram
كشف وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، عن جاهزية 10 أقمار صناعية للاختبار والإطلاق.
وقال الوزير، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، إن "إنجاز المرحلة التجريبية للربط بين منصات التواصل الاجتماعي الداخلية قبل حلول العام الجديد" (بدأ في 21 مارس/ آذار 2023).
وأضاف، على هامش اجتماع الحكومة، أنه "مع تحديث منصات "بله" و"ايتا" و"ايكب"، سترتبط هذه المنصات معا حتى يتمكن مستخدموها من إرسال الرسائل بسهولة بين بعضها بعضا".
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
إيران تسعى إلى تسريع تطوير مجال صناعة الفضاء لديها
7 نوفمبر 2022, 14:54 GMT
وأكد بور أن "العام الجاري وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار صناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق".
وتابع أن هناك "عدة أقمار صناعية قيد التصميم والتصنيع"، مشددا على أن "هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في إيران إلى دول الجوار والدول الإسلامية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала