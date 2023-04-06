https://sputnikarabic.ae/20230406/إطلاق-34-قذيفة-صاروخية-من-لبنان-باتجاه-الأراضي-الإسرائيلية-1075611268.html

إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية

إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض 25 منها. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T14:39+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادًا إلى تحقيق أولي، تم رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية".وأضاف "تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية".وتابع "الـ 4 الصواريخ الأخرى لا يزال تحديد مكانها جاري الفحص".وتعرضت المستوطنات الشمالية في إسرائيل، اليوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه "الأخطر" منذ حرب لبنان الثانية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف القطاع.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.

https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-أطراف-بلدة-القليلة-جنوب-لبنان-ردا-على-إطلاق-صواريخ-باتجاه-الجليل-1075602587.html

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