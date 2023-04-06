https://sputnikarabic.ae/20230406/الرئيس-العراقي-يصدر-توجيهات-بشأن-تطوير-العاصمة-بغداد-1075596676.html
الرئيس العراقي يصدر توجيهات بشأن تطوير العاصمة بغداد
الرئيس العراقي يصدر توجيهات بشأن تطوير العاصمة بغداد
ناقش الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الخطط الخاصة بتطوير العاصمة بغداد ودعم دور القطاع الخاص في هذا المجال. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T09:58+0000
2023-04-06T09:58+0000
2023-04-06T09:58+0000
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جاء ذلك خلال استقباله رئيس هيئة استثمار بغداد علي الوائلي، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وشدد رشيد، على ضرورة النهوض بواقع العاصمة العراقية، مؤكدا أهمية دعم المشروعات الاستثمارية التي تتوافق مع أهداف الدولة في تلبية متطلبات المواطنين.وتابع: "يجب أن تتناسب عملية تطوير بغداد مع التوسع السكاني الذي تشهده"، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تسهيلات للقطاع الخاص وإصدار التشريعات الضرورية الخاصة بهذا الشأن.ولفتت الوكالة إلى أن رئيس هيئة استثمار بغداد أكد التزامه بتنفيذ توجيهات الرئيس العراقي وعرض الخطط والمشروعات الاستثمارية التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي إضافة إلى الخطط الخاصة بتطوير العاصمة في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230320/محللون-السوداني-لا-يستطيع-الاقتراب-من-أوكار-الفساد-في-العراق-1074960866.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
الرئيس العراقي يصدر توجيهات بشأن تطوير العاصمة بغداد
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ناقش الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الخطط الخاصة بتطوير العاصمة بغداد ودعم دور القطاع الخاص في هذا المجال.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس هيئة استثمار بغداد علي الوائلي، اليوم الخميس، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع".
وشدد رشيد، على ضرورة النهوض بواقع العاصمة العراقية، مؤكدا أهمية دعم المشروعات الاستثمارية التي تتوافق مع أهداف الدولة في تلبية متطلبات المواطنين.
وتابع: "يجب أن تتناسب عملية تطوير بغداد
مع التوسع السكاني الذي تشهده"، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تسهيلات للقطاع الخاص وإصدار التشريعات الضرورية الخاصة بهذا الشأن.
ولفتت الوكالة إلى أن رئيس هيئة استثمار بغداد أكد التزامه بتنفيذ توجيهات
الرئيس العراقي وعرض الخطط والمشروعات الاستثمارية التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي إضافة إلى الخطط الخاصة بتطوير العاصمة في المستقبل.