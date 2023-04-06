https://sputnikarabic.ae/20230406/السودان-لجان-المقاومة-تكشف-عن-خططها-بشأن-مليونية-6-أبريل-1075594417.html

السودان… "لجان المقاومة" تكشف عن خططها بشأن مليونية 6 أبريل

السودان… "لجان المقاومة" تكشف عن خططها بشأن مليونية 6 أبريل

كشفت لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم عن خططها الخاصة بمليونية الـ 6 من أبريل/ نيسان الجاري. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T09:20+0000

2023-04-06T09:20+0000

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وشمل ذلك التكتيكات الخاصة بها والمسارات التي سيتم اتخاذها، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الخميس.وبحسب اللجان، فإن المواكب ستتجه إلى شارع المطار، بينما سيكون هناك نقاط تجمع في "البلابل" و"محطة 7" خلال الساعة الـ 3 عصرًا، بينما سيتم انطلاق المليونية في الـ 4 مساءً.ولفتت لجان المقاومة في الخرطوم إلى أنه في حالة حدوث تغييرات في المسارات إذا تم إغلاق الكباري، فإن القيادة الميدانية للاحتجاجات ستحدد البدائل.ودعت لجان المقاومة المشاركين في الاحتجاجات إلى رفع اللافتات والأعلام الوطنية للتعبير عن المطالب الثورية للمحتجين، مشددة على ضرورة الالتزام بالمسارات المقررة وتجنب الاحتكاك مع قوات الأمن.ودعا المكتب الميداني لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم إلى الالتزام بتوجيهات اللجنة الميدانية والتريث لتأمين المحتجين مع مناشدة سكان المناطق المجاورة للاحتجاجات بالمشاركة في تناول الإفطار.وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، إنه يعتزم استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة، مضيفا: "نعمل على إغلاق الأبواب أمام جميع محاولات الردة".ولفت البرهان إلى أنه تم تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي حتى يتم وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها، مشيرا إلى أن جميع الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية.وأعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقررا في 6 أبريل الجاري، حتى انتهاء المباحثات بين اللجان الفنية العسكرية من صياغة التوصيات النهائية من أعمال الإصلاحات الأمنية والعسكرية.

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العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان