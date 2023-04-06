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https://sputnikarabic.ae/20230406/السودان-لجان-المقاومة-تكشف-عن-خططها-بشأن-مليونية-6-أبريل-1075594417.html
السودان… "لجان المقاومة" تكشف عن خططها بشأن مليونية 6 أبريل
السودان… "لجان المقاومة" تكشف عن خططها بشأن مليونية 6 أبريل
كشفت لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم عن خططها الخاصة بمليونية الـ 6 من أبريل/ نيسان الجاري. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T09:20+0000
2023-04-06T09:20+0000
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وشمل ذلك التكتيكات الخاصة بها والمسارات التي سيتم اتخاذها، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الخميس.وبحسب اللجان، فإن المواكب ستتجه إلى شارع المطار، بينما سيكون هناك نقاط تجمع في "البلابل" و"محطة 7" خلال الساعة الـ 3 عصرًا، بينما سيتم انطلاق المليونية في الـ 4 مساءً.ولفتت لجان المقاومة في الخرطوم إلى أنه في حالة حدوث تغييرات في المسارات إذا تم إغلاق الكباري، فإن القيادة الميدانية للاحتجاجات ستحدد البدائل.ودعت لجان المقاومة المشاركين في الاحتجاجات إلى رفع اللافتات والأعلام الوطنية للتعبير عن المطالب الثورية للمحتجين، مشددة على ضرورة الالتزام بالمسارات المقررة وتجنب الاحتكاك مع قوات الأمن.ودعا المكتب الميداني لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم إلى الالتزام بتوجيهات اللجنة الميدانية والتريث لتأمين المحتجين مع مناشدة سكان المناطق المجاورة للاحتجاجات بالمشاركة في تناول الإفطار.وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، إنه يعتزم استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة، مضيفا: "نعمل على إغلاق الأبواب أمام جميع محاولات الردة".ولفت البرهان إلى أنه تم تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي حتى يتم وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها، مشيرا إلى أن جميع الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية.وأعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقررا في 6 أبريل الجاري، حتى انتهاء المباحثات بين اللجان الفنية العسكرية من صياغة التوصيات النهائية من أعمال الإصلاحات الأمنية والعسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230406/رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-يؤكد-العزم-على-استكمال-العملية-السياسية-بـالسرعة-المطلوبة-1075592033.html
https://sputnikarabic.ae/20230405/قوى-إعلان-الحرية-والتغيير-تعلن-إرجاء-توقيع-الاتفاق-السياسي-النهائي-في-السودان-1075579877.html
https://sputnikarabic.ae/20230405/رئيس-حركة-العدل-والمساواة-الجديدة-يكشف-لـسبوتنيك-العقبات-التي-تعرقل-أي-اتفاق-سياسي-في-السودان-1075536192.html
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العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان

السودان… "لجان المقاومة" تكشف عن خططها بشأن مليونية 6 أبريل

09:20 GMT 06.04.2023
© AFP 2023 / -احتجاجات "مليونية 30 أكتوبر" في الخرطوم
احتجاجات مليونية 30 أكتوبر في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / -
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كشفت لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم عن خططها الخاصة بمليونية الـ 6 من أبريل/ نيسان الجاري.
وشمل ذلك التكتيكات الخاصة بها والمسارات التي سيتم اتخاذها، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الخميس.
وبحسب اللجان، فإن المواكب ستتجه إلى شارع المطار، بينما سيكون هناك نقاط تجمع في "البلابل" و"محطة 7" خلال الساعة الـ 3 عصرًا، بينما سيتم انطلاق المليونية في الـ 4 مساءً.
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08:21 GMT
ولفتت لجان المقاومة في الخرطوم إلى أنه في حالة حدوث تغييرات في المسارات إذا تم إغلاق الكباري، فإن القيادة الميدانية للاحتجاجات ستحدد البدائل.
ودعت لجان المقاومة المشاركين في الاحتجاجات إلى رفع اللافتات والأعلام الوطنية للتعبير عن المطالب الثورية للمحتجين، مشددة على ضرورة الالتزام بالمسارات المقررة وتجنب الاحتكاك مع قوات الأمن.
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قوى إعلان "الحرية والتغيير" تعلن إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودان
أمس, 23:22 GMT
ودعا المكتب الميداني لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم إلى الالتزام بتوجيهات اللجنة الميدانية والتريث لتأمين المحتجين مع مناشدة سكان المناطق المجاورة للاحتجاجات بالمشاركة في تناول الإفطار.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، إنه يعتزم استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة، مضيفا: "نعمل على إغلاق الأبواب أمام جميع محاولات الردة".
الفريق منصور أرباب رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة بالسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة يكشف لـ"سبوتنيك" العقبات التي تعرقل أي اتفاق سياسي في السودان
أمس, 06:35 GMT
ولفت البرهان إلى أنه تم تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي حتى يتم وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها، مشيرا إلى أن جميع الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية.
وأعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقررا في 6 أبريل الجاري، حتى انتهاء المباحثات بين اللجان الفنية العسكرية من صياغة التوصيات النهائية من أعمال الإصلاحات الأمنية والعسكرية.
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