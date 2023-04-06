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https://sputnikarabic.ae/20230406/الشرطة-السودانية-تطلق-الغاز-المسيل-للدموع-على-المتظاهرين-في-أم-درمان-1075619768.html
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في أم درمان
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في أم درمان
أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع، على المتظاهرين في مدينة أم درمان. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T18:15+0000
2023-04-06T18:15+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وخرجت التظاهرات، بمناسبة ذكرى السادس من نيسان/ أبريل، حينما اعتصم الآلاف السودانيين، أمام مبني القيادة العامة للجيش، مطالبين بعزل الرئيس الأسبق جعفر النميري.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "تصدت قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع، لمئات المتظاهرين في شارع الموردة، جوار مباني البرلمان السوداني؛ مما تسبب بعدة إصابات بالاختناق بين المتظاهرين".وأضاف، "بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم، شهدت تظاهرات مناوئة للسلطة العسكرية، بمناسبة ذكرى السادس من أبريل".ودعت قوى "الحرية والتغيير" المعارضة، السودانيين للخروج في تظاهرات، بمناسبة ذكرى انتفاضة السادس من أبريل 1985، ضد الرئيس الأسبق جعفر النميري.كذلك، ذكرى انتصارات "ثورة ديسمبر"، حينما اعتصم الآلاف من السودانيين، أمام القيادة العامة، مطالبين بعزل الرئيس عمر البشير، والذي تحقق في 11 أبريل 2019.
https://sputnikarabic.ae/20230406/السودان-لجان-المقاومة-تكشف-عن-خططها-بشأن-مليونية-6-أبريل-1075594417.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في أم درمان

18:15 GMT 06.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY / عناصر الشرطة السودانية
عناصر الشرطة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY /
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أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع، على المتظاهرين في مدينة أم درمان.
الخرطوم - سبوتنيك. وخرجت التظاهرات، بمناسبة ذكرى السادس من نيسان/ أبريل، حينما اعتصم الآلاف السودانيين، أمام مبني القيادة العامة للجيش، مطالبين بعزل الرئيس الأسبق جعفر النميري.

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "تصدت قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع، لمئات المتظاهرين في شارع الموردة، جوار مباني البرلمان السوداني؛ مما تسبب بعدة إصابات بالاختناق بين المتظاهرين".
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وأضاف، "بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم، شهدت تظاهرات مناوئة للسلطة العسكرية، بمناسبة ذكرى السادس من أبريل".

ودعت قوى "الحرية والتغيير" المعارضة، السودانيين للخروج في تظاهرات، بمناسبة ذكرى انتفاضة السادس من أبريل 1985، ضد الرئيس الأسبق جعفر النميري.

كذلك، ذكرى انتصارات "ثورة ديسمبر"، حينما اعتصم الآلاف من السودانيين، أمام القيادة العامة، مطالبين بعزل الرئيس عمر البشير، والذي تحقق في 11 أبريل 2019.
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