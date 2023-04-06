الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في أم درمان
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY / عناصر الشرطة السودانية
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY /
أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع، على المتظاهرين في مدينة أم درمان.
الخرطوم - سبوتنيك. وخرجت التظاهرات، بمناسبة ذكرى السادس من نيسان/ أبريل، حينما اعتصم الآلاف السودانيين، أمام مبني القيادة العامة للجيش، مطالبين بعزل الرئيس الأسبق جعفر النميري.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "تصدت قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع، لمئات المتظاهرين في شارع الموردة، جوار مباني البرلمان السوداني؛ مما تسبب بعدة إصابات بالاختناق بين المتظاهرين".
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "تصدت قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع، لمئات المتظاهرين في شارع الموردة، جوار مباني البرلمان السوداني؛ مما تسبب بعدة إصابات بالاختناق بين المتظاهرين".
وأضاف، "بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم، شهدت تظاهرات مناوئة للسلطة العسكرية، بمناسبة ذكرى السادس من أبريل".
ودعت قوى "الحرية والتغيير" المعارضة، السودانيين للخروج في تظاهرات، بمناسبة ذكرى انتفاضة السادس من أبريل 1985، ضد الرئيس الأسبق جعفر النميري.
كذلك، ذكرى انتصارات "ثورة ديسمبر"، حينما اعتصم الآلاف من السودانيين، أمام القيادة العامة، مطالبين بعزل الرئيس عمر البشير، والذي تحقق في 11 أبريل 2019.
ودعت قوى "الحرية والتغيير" المعارضة، السودانيين للخروج في تظاهرات، بمناسبة ذكرى انتفاضة السادس من أبريل 1985، ضد الرئيس الأسبق جعفر النميري.
كذلك، ذكرى انتصارات "ثورة ديسمبر"، حينما اعتصم الآلاف من السودانيين، أمام القيادة العامة، مطالبين بعزل الرئيس عمر البشير، والذي تحقق في 11 أبريل 2019.