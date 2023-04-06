https://sputnikarabic.ae/20230406/العراق-وإيران-يتفقان-على-إنشاء-خط-سكة-حديد-يربط-مدينتي-البصرة-وشلمجه-1075605265.html
العراق وإيران يتفقان على إنشاء خط سكة حديد يربط مدينتي البصرة وشلمجه
العراق وإيران يتفقان على إنشاء خط سكة حديد يربط مدينتي البصرة وشلمجه
أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس، اليوم الخميس، عن اتفاق لربط بلاده وإيران بخط سكة حديد، لنقل المسافرين بين مدينتي شلمجه والبصرة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T13:10+0000
2023-04-06T13:10+0000
2023-04-06T13:10+0000
العالم العربي
خطة
العراق
محطة قطار
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073256770_0:1156:2048:2308_1920x0_80_0_0_c2133d9d9ae289ec827a796f9f33d316.jpg
بغداد - سبوتنيك. وقالت وزارة النقل العراقية، في بيان: "وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس، أعلن، اليوم الخميس، عن عقد اتفاق مع الجانب الإيراني، على تنفيذ مشروع سكة حديد، لنقل المسافرين بين مدينتي شلمجه والبصرة".الوزير التقى في طهران نظيره الإيراني، وزير الطرق والبلديات، مهرداد بذرباش، وناقش معه مواضيع عدة، على رأسها مشروع الربط السككي لنقل المسافرين، عبر خط سكك الحديد شلمجه - البصرة".ونقل البيان، عن وزير النقل العراقي، أن "الاتفاق يتضمن البدء بعمليات إزالة الألغام المزروعة، منذ حرب الـ8 سنوات بين البلدين، في المناطق الحدودية، بعد شهر رمضان المبارك".وتم استعراض الدراسات والتصاميم الخاصة بتنفيذ الخط، كما جرت مناقشة الاستثمارات اللازمة للمشروع.وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن مشروع ربط سكك الحديد بين بلاده وإيران، دخل مرحلة التطبيق.وقال وزير الخارجية العراقي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نهاية شباط / فبراير الماضي، "تطرقنا إلى ربط سكة الحديد من شلامجة (شلمجه) إلى محافظة البصرة".ولفت إلى خطوات تطبيقية عملية في هذا المجال، إضافة إلى مشروع ربط كرمانشاه من خلال المنذرية، مع بغداد.
https://sputnikarabic.ae/20230312/السفير-الإيراني-لدى-العراق-مصممون-على-إطلاق-خط-السكة-الحديدية-شلمجة-البصرة-1074638813.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073256770_0:964:2048:2500_1920x0_80_0_0_f9135669e37c7b89a310209ae7c14648.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, خطة, العراق, محطة قطار, إيران
العالم العربي, خطة, العراق, محطة قطار, إيران
العراق وإيران يتفقان على إنشاء خط سكة حديد يربط مدينتي البصرة وشلمجه
تابعنا عبر
أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس، اليوم الخميس، عن اتفاق لربط بلاده وإيران بخط سكة حديد، لنقل المسافرين بين مدينتي شلمجه والبصرة.
بغداد - سبوتنيك. وقالت وزارة النقل العراقية، في بيان: "وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس، أعلن، اليوم الخميس، عن عقد اتفاق مع الجانب الإيراني، على تنفيذ مشروع سكة حديد، لنقل المسافرين بين مدينتي شلمجه والبصرة".
وأضافت: "وزير النقل أجرى، الأربعاء، زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد رفيع؛ لبحث ملف الربط السككي الخاص بنقل المسافرين بين البلدين".
الوزير التقى في طهران نظيره الإيراني، وزير الطرق والبلديات، مهرداد بذرباش، وناقش معه مواضيع عدة، على رأسها مشروع الربط السككي لنقل المسافرين، عبر خط سكك الحديد شلمجه - البصرة".
ونقل البيان، عن وزير النقل العراقي، أن "الاتفاق يتضمن البدء بعمليات إزالة الألغام المزروعة، منذ حرب الـ8 سنوات بين البلدين، في المناطق الحدودية، بعد شهر رمضان المبارك".
وأوضح أن الاتفاق يشمل أيضًا، مشروع إنشاء جسر متحرك على شط العرب، على أن يجري إنجازه خلال عام ونصف.
وتم استعراض الدراسات والتصاميم الخاصة بتنفيذ الخط، كما جرت مناقشة الاستثمارات اللازمة للمشروع.
وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن مشروع ربط سكك الحديد بين بلاده وإيران، دخل مرحلة التطبيق.
وقال وزير الخارجية العراقي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نهاية شباط / فبراير الماضي، "تطرقنا إلى ربط سكة الحديد من شلامجة (شلمجه) إلى محافظة البصرة".
ولفت إلى خطوات تطبيقية عملية في هذا المجال، إضافة إلى مشروع ربط كرمانشاه من خلال المنذرية، مع بغداد.