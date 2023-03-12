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https://sputnikarabic.ae/20230312/السفير-الإيراني-لدى-العراق-مصممون-على-إطلاق-خط-السكة-الحديدية-شلمجة-البصرة-1074638813.html
السفير الإيراني لدى العراق: مصممون على إطلاق خط السكة الحديدية "شلمجة البصرة"
السفير الإيراني لدى العراق: مصممون على إطلاق خط السكة الحديدية "شلمجة البصرة"
قال السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، اليوم الأحد، إن هناك إرادة جادة بين البلدين لإطلاق خط السكة الحديدية "شلمجة – البصرة". 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T14:27+0000
2023-03-12T14:27+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات آل صادق جاءت على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية والعراقية المشتركة والذي عقد في فندق الرشيد ببغداد.وأكد الدبلوماسي الإيراني أن اللجان الخمس للتعاون الاقتصادي بين بلاده والعراق تقوم بأعمال تمهيدية في الوقت الراهن، على أن يتم الانتهاء من هذه الاتفاقيات، غدا الاثنين، وسيتم التوقيع عليها على الفور.ووضح آل صادق أنه خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى إيران مؤخرا، تم التأكيد على أهمية إطلاق خط السكة الحديدية "الشلمجة – البصرة"، مشيرا إلى أن عمل البلدين يسير بشكل جدي في هذا الشأن، حتى أن رئيس الوزراء العراقي قد شكل بنفسه لجنة لتولي هذا الملف.وقال السفير الإيراني لدى العراق:ويشار إلى أن وفدا إيرانيا مؤلفا من 60 عضوا برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، إحسان خاندوزي وممثل وزارة الخارجية الإيرانية يشارك في اجتماعات مع نظرائهم العراقيين على رأس 5 لجان، في الاجتماعات التي تعقد في بغداد.ويذكر أن هذه الاجتماعات تعقد في الفترة من 12 - 14 آذار/مارس الجاري، في العاصمة العراقية بغداد، وأن أثير داوود سلمان، وزير التجارة العراقي، هو الذي يترأس الوفود والمفوضيات العراقية المناظرة في هذه الاجتماعات.سبق وأشار سعيد رسولي، مدير مؤسسة الخطوط السكك الحديدية الإيرانية، في شهر يوليو/تموز 2019، إلى أن مشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومترا سيبدأ بعد نحو ثلاثة أشهر بتنفيذ وتمويل من إيران وسيكتمل بربط شلمجة بميناء الإمام الخميني وربط البصرة بميناء اللاذقية.
https://sputnikarabic.ae/20190703/اجتماع-طهران-الربط-الحديدي-العراق-1042113668.html
https://sputnikarabic.ae/20190414/مشروع-ربط-استراتيجي-سوريا-والعراق-وإيران-1040464635.html
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إيران, العراق, بغداد, العالم العربي, الأخبار, البصرة, أخبار سوريا اليوم
إيران, العراق, بغداد, العالم العربي, الأخبار, البصرة, أخبار سوريا اليوم

السفير الإيراني لدى العراق: مصممون على إطلاق خط السكة الحديدية "شلمجة البصرة"

14:27 GMT 12.03.2023
© AFP 2023 / STRINGERقطار في إيران
قطار في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / STRINGER
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قال السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، اليوم الأحد، إن هناك إرادة جادة بين البلدين لإطلاق خط السكة الحديدية "شلمجة – البصرة".
وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات آل صادق جاءت على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية والعراقية المشتركة والذي عقد في فندق الرشيد ببغداد.
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وأكد الدبلوماسي الإيراني أن اللجان الخمس للتعاون الاقتصادي بين بلاده والعراق تقوم بأعمال تمهيدية في الوقت الراهن، على أن يتم الانتهاء من هذه الاتفاقيات، غدا الاثنين، وسيتم التوقيع عليها على الفور.
ووضح آل صادق أنه خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى إيران مؤخرا، تم التأكيد على أهمية إطلاق خط السكة الحديدية "الشلمجة – البصرة"، مشيرا إلى أن عمل البلدين يسير بشكل جدي في هذا الشأن، حتى أن رئيس الوزراء العراقي قد شكل بنفسه لجنة لتولي هذا الملف.
وقال السفير الإيراني لدى العراق:
الجانبان ينفذان الآن التزاماتهما فيما يتعلق بالسكك الحديدية، ونأمل أن تؤتي هذه الإجراءات ثمارها قريبا عبر افتتاح خط السكة الحديدية شلمجة البصرة.
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ويشار إلى أن وفدا إيرانيا مؤلفا من 60 عضوا برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، إحسان خاندوزي وممثل وزارة الخارجية الإيرانية يشارك في اجتماعات مع نظرائهم العراقيين على رأس 5 لجان، في الاجتماعات التي تعقد في بغداد.
ويذكر أن هذه الاجتماعات تعقد في الفترة من 12 - 14 آذار/مارس الجاري، في العاصمة العراقية بغداد، وأن أثير داوود سلمان، وزير التجارة العراقي، هو الذي يترأس الوفود والمفوضيات العراقية المناظرة في هذه الاجتماعات.
سبق وأشار سعيد رسولي، مدير مؤسسة الخطوط السكك الحديدية الإيرانية، في شهر يوليو/تموز 2019، إلى أن مشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومترا سيبدأ بعد نحو ثلاثة أشهر بتنفيذ وتمويل من إيران وسيكتمل بربط شلمجة بميناء الإمام الخميني وربط البصرة بميناء اللاذقية.
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