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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الكرملين-الوضع-بخصوص-أوكرانيا-لا-يزال-معقداً-وكييف-لا-تظهر-آفاق-تسوية-سلمية-1075597440.html
الكرملين: الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال معقدا وكييف لا تظهر آفاق تسوية سلمية
الكرملين: الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال معقدا وكييف لا تظهر آفاق تسوية سلمية
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال صعبًا، وكييف لا تظهر آفاق تسوية سلمية، ولا توجد طرق... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T10:13+0000
2023-04-06T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يعول على الصين في تسوية الصراع في أوكرانيا: "حتى الآن لا تظهر أوكرانيا أي آفاق لتسوية سلمية وانطلاقا من هذا الموقف، الرسمي وغير الرسمي، المعلن من كييف، حتى الآن لا توجد طرق أخرى لنا غير مواصلة العملية العسكرية الخاصة".وأضاف بيسكوف قائلا: "الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال معقدًا".وفي سياق آخر قال بيسكوف إن توسع الناتو في اتجاه الحدود الروسية يسبب مشاكل وقلقًا على أمن روسيا.وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "أنظر الناتو يتوسع باتجاه حدود روسيا وليست روسيا هي التي تقترب من حدود الناتو ببنيتها التحتية العسكرية. الحركة تسير في الاتجاه المعاكس، هذه الحركة تسبب لنا المتاعب والقلق على سلامتنا. بينما نشعر بالقلق بشأن أمننا، من الطبيعي أن نتخذ خطوات لضمان ذلك، في كل مرة يقترب فيها الناتو من حدودنا، لإعادة التوازن إلى الهيكل الأمني بأكمله في القارة".
https://sputnikarabic.ae/20230405/الكرملين-موسكو-لا-ترى-أي-آفاق-لإجراء-محادثات-بشأن-أوكرانيا-حتى-الآن-1075550753.html
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الكرملين: الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال معقدا وكييف لا تظهر آفاق تسوية سلمية

10:13 GMT 06.04.2023 (تم التحديث: 10:22 GMT 06.04.2023)
© Sputnik . Alexei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . Alexei Kudenko
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال صعبًا، وكييف لا تظهر آفاق تسوية سلمية، ولا توجد طرق لتحقيق أهداف روسيا غير العملية العسكرية الخاصة.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يعول على الصين في تسوية الصراع في أوكرانيا: "حتى الآن لا تظهر أوكرانيا أي آفاق لتسوية سلمية وانطلاقا من هذا الموقف، الرسمي وغير الرسمي، المعلن من كييف، حتى الآن لا توجد طرق أخرى لنا غير مواصلة العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف بيسكوف قائلا: "الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال معقدًا".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
الكرملين: موسكو لا ترى أي آفاق لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا حتى الآن
أمس, 10:14 GMT
وفي سياق آخر قال بيسكوف إن توسع الناتو في اتجاه الحدود الروسية يسبب مشاكل وقلقًا على أمن روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "أنظر الناتو يتوسع باتجاه حدود روسيا وليست روسيا هي التي تقترب من حدود الناتو ببنيتها التحتية العسكرية. الحركة تسير في الاتجاه المعاكس، هذه الحركة تسبب لنا المتاعب والقلق على سلامتنا. بينما نشعر بالقلق بشأن أمننا، من الطبيعي أن نتخذ خطوات لضمان ذلك، في كل مرة يقترب فيها الناتو من حدودنا، لإعادة التوازن إلى الهيكل الأمني بأكمله في القارة".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:12 GMT
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