https://sputnikarabic.ae/20230406/الكرملين-الوضع-بخصوص-أوكرانيا-لا-يزال-معقداً-وكييف-لا-تظهر-آفاق-تسوية-سلمية-1075597440.html

الكرملين: الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال معقدا وكييف لا تظهر آفاق تسوية سلمية

الكرملين: الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال معقدا وكييف لا تظهر آفاق تسوية سلمية

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال صعبًا، وكييف لا تظهر آفاق تسوية سلمية، ولا توجد طرق... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T10:13+0000

2023-04-06T10:13+0000

2023-04-06T10:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يعول على الصين في تسوية الصراع في أوكرانيا: "حتى الآن لا تظهر أوكرانيا أي آفاق لتسوية سلمية وانطلاقا من هذا الموقف، الرسمي وغير الرسمي، المعلن من كييف، حتى الآن لا توجد طرق أخرى لنا غير مواصلة العملية العسكرية الخاصة".وأضاف بيسكوف قائلا: "الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال معقدًا".وفي سياق آخر قال بيسكوف إن توسع الناتو في اتجاه الحدود الروسية يسبب مشاكل وقلقًا على أمن روسيا.وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "أنظر الناتو يتوسع باتجاه حدود روسيا وليست روسيا هي التي تقترب من حدود الناتو ببنيتها التحتية العسكرية. الحركة تسير في الاتجاه المعاكس، هذه الحركة تسبب لنا المتاعب والقلق على سلامتنا. بينما نشعر بالقلق بشأن أمننا، من الطبيعي أن نتخذ خطوات لضمان ذلك، في كل مرة يقترب فيها الناتو من حدودنا، لإعادة التوازن إلى الهيكل الأمني بأكمله في القارة".

https://sputnikarabic.ae/20230405/الكرملين-موسكو-لا-ترى-أي-آفاق-لإجراء-محادثات-بشأن-أوكرانيا-حتى-الآن-1075550753.html

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