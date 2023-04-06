https://sputnikarabic.ae/20230406/علماء-روس-يكتشفون-حدوث-تغير-في-الدماغ-بعد-الإجهاد-1075612092.html

علماء روس يكتشفون حدوث تغير في الدماغ بعد الإجهاد

علماء روس يكتشفون حدوث تغير في الدماغ بعد الإجهاد

اكتشف علماء في جامعة إيمانويل كانت الفيدرالية في مدينة كالينينغراد الروسية، أن اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) يغير عمل دماغ الفئران ويمنع تكوين خلايا عصبية جديدة... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T15:05+0000

2023-04-06T15:05+0000

2023-04-06T15:10+0000

علوم

بحث

التوتر

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كما يوضح الخبراء، في الدراسة التي نشرت في مجلة "Current Issues in Molecular Biology" العلمية، أنه يمكن أن يحدث اضطراب ما بعد الصدمة بعد التعرض لأحداث صادمة، مثل الأعمال ذات الطبيعة العنيفة. في أغلب الأحيان، يتم تسجيل الاضطراب لدى المقاتلين - عندما تطارد حالة حرجة من الماضي شخصا ما حتى في بيئة هادئة وآمنة.وأشارت الدراسة أن الأسباب التي تجعل بعض الناس عرضة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة ومقاومة آخرين له، وكذلك التغيرات الجزيئية والخلوية التي تحدث في الدماغ، لا تزال غير واضحة، وتحظى هذه الموضوعات باهتمام خاص في المجتمع العلمي العالمي.وقالت أوكسانا توتشينا، رئيسة المجموعة العلمية لمختبر البيولوجيا التركيبية في جامعة البلطيق الفيدرالية لدراسة التفاعلات العصبية: "لقد درسنا تطور اضطراب ما بعد الصدمة في مجموعتين من الفئران: البرية والمختبرية. واتضح أن الحيوانات البرية في ظروف المحاكاة لا تخضع للاضطراب على الإطلاق، وقد تم العثور على سلوك قلق في جميع فئران التجارب".علاوة على ذلك، أكدت أن التغيرات في الدماغ وجدت فقط في فئران التجارب. السبب المحتمل لهذه الاختلافات هو علم الوراثة. يتم تهجين فئران المختبر مع بعضها بعضا لأجيال، أي أنها علاقات منهجية وثيقة الصلة، ونتيجة لذلك لديها مجموعة واحدة من الجينات، بينما في الفئران البرية يكون التركيب الجيني أكثر ثراءً. لذلك، فإن هذه الأخيرة لديها آليات وقائية أكثر تطوراً ضد الإجهاد المطول، والتي لا توجد في القوارض، التي يتم تربيتها صناعيا.بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استبعاد تأثير البيئة: تعيش فئران التجارب في ظروف ضيقة. وأضاف العلماء أن مجموعة متنوعة من الاتصالات الاجتماعية وإمكانية ممارسة النشاط البدني تحفز الدماغ.وقالت إنه بسبب الإجهاد المطول، فإن بنية الدماغ هذه تنتج كمية زائدة من الجزيئات المناعية (السيتوكينات) التي تمنع الخلايا العصبية من العمل بشكل طبيعي، ومن ثم يمكن أن يتطور المرض.بالإضافة إلى ذلك، اتضح أنه في حُصين الفئران الخطية المصابة باضطراب ما بعد الصدمة، يتغير عمل الخلايا الدبقية، التي تغذي الخلايا العصبية وتنفذ الحماية المناعية.يشير الباحثون إلى أن هذا يتسبب بخلل وظيفي في الدماغ في اضطراب ما بعد الصدمة.وأكدت توتشينا "إذا كان تطور هذه الحالة الدماغية يعتمد على تنوع الجينوم والظروف البيئية في القوارض، فيجب أن يكون هذا صحيحا أيضا عند البشر. ولكن لتحديد دقيق، هناك حاجة لدراسات وراثية معقدة".في المستقبل، تخطط الجامعة للتحقيق في تأثير الأدوية المعروفة بالفعل على الوظيفة الدبقية في اضطراب ما بعد الصدمة، بالإضافة إلى التوليفات الجينية المحددة التي تهيئ لتطور الاضطراب.وفقًا لتوتشينا، إذا كان من الممكن تحديد الجينات المسؤولة عن "المناعة" لاضطراب ما بعد الصدمة ، فعندئذ، إذا لزم الأمر، سيتمكن الشخص من معرفة ما إذا كان مهددًا بمثل هذا المرض.

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