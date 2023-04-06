https://sputnikarabic.ae/20230406/يودي-بحياة-70-ألف-امرأة-سنويا-العلماء-يتوصلون-إلى-طريقة-جديدة-توقف-نزيف-ما-بعد-الولادة-1075622708.html
يودي بحياة 70 ألف امرأة سنويا... العلماء يتوصلون إلى طريقة جديدة توقف نزيف ما بعد الولادة
يودي بحياة 70 ألف امرأة سنويا... العلماء يتوصلون إلى طريقة جديدة توقف نزيف ما بعد الولادة
اكتشفت دراسة علمية حديثة، أنه يمكن لحقنة تم تطويرها في الأساس للاستخدام العسكري، من أجل منع النزيف في ساحات المعارك، أن تساعد في إنقاذ عشرات الآلاف من النساء... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T20:57+0000
2023-04-06T20:57+0000
2023-04-06T20:57+0000
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ووجد اكتشاف المرحلة الثانية من التجارب السريرية، التي قادها علماء في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، أن حمض "الترانيكساميك"، وهو دواء يوقف النزيف، يمكن حقنه بأمان للنساء أثناء الولادة، وفقا لموقع "MirageNews".ويعمل "الترانيكساميك" "كمثبت للجلطة، مما يعني أنه يمنع الجسم من تكسير الجلطات عندما ينزف الدم بشدة.وفي الدراسة، تلقت 120 امرأة معرضة لخطر نزيف ما بعد الولادة من باكستان وزامبيا، لحقنة من حمض "الترانيكساميك"، أو قرص أو دواء وهمي، قبل أن يواجهن أي نزيف.وفيما لاحظ العلماء أن كلا من القرص والحقن بالدواء الجديد، آمنين بالنسبة للأمهات وأطفالهن، إلا أن القرص استغرق ساعة للوصول إلى تركيز عال بما يكفي ليكون له أي تأثير، لكن بالنسبة للحقن فقد استغرق 10 دقائق فقط لتحقيق التأثير المطلوب.كما خلص الباحثون في بحثهم إلى أن "الترانيكساميك" يقلل من خطر نزيف المرأة حتى الموت بنسبة 30%، إذا تمت الولادة في غضون 3 ساعات.لكن لفت معدو الدراسة إلى أن طريقة توصيل دواء "الترانيكساميك" إلى المريضات تتم حاليا عن طريق "الحقن الوريدي بالتنقيط"، وهو أمر غير عملي في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض.من ناحيتها، قالت البروفيسور، حليمة شاكور-ستيل، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إن "هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإتاحة الدواء في كل مكان".وأكدت:وسنويا، تموت ما لا يقل عن 70 ألف امرأة بسبب النزيف ما بعد الولادة، وهو ما يوازي تقريبا ربع وفيات الأمهات في جميع أنحاء العالم.وبدأ مؤلفو الدراسة في إجراء تجربة المرحلة الثالثة مع 30 ألف امرأة، من أجل اختبار فعالية دواء "الترانيكساميك" بشكل أكبر، وفي حال نجاحها، فإنه يجب أن تمهّد الطريق لاستخدام الحقن في جميع أنحاء العالم في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20230319/إحصاء-أمريكا-تسجل-في-2021-أعلى-معدل-وفيات-للأمهات-في-تاريخها-منذ-60-عاما-1074909977.html
https://sputnikarabic.ae/20220926/-دراسة-جديدة-تكشف-عن-توظيف-الذكاء-الاصطناعي-لتحديد-نوع-الولادة-الأكثر-أمانا-1068265112.html
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علوم, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
علوم, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
يودي بحياة 70 ألف امرأة سنويا... العلماء يتوصلون إلى طريقة جديدة توقف نزيف ما بعد الولادة
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اكتشفت دراسة علمية حديثة، أنه يمكن لحقنة تم تطويرها في الأساس للاستخدام العسكري، من أجل منع النزيف في ساحات المعارك، أن تساعد في إنقاذ عشرات الآلاف من النساء حول العالم من الوفاة أثناء الولادة.
ووجد اكتشاف المرحلة الثانية من التجارب السريرية، التي قادها علماء في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، أن حمض "الترانيكساميك"، وهو دواء يوقف النزيف، يمكن حقنه بأمان للنساء أثناء الولادة، وفقا لموقع
"MirageNews".
ويعمل "الترانيكساميك" "كمثبت للجلطة، مما يعني أنه يمنع الجسم من تكسير الجلطات عندما ينزف الدم بشدة.
وفي الدراسة، تلقت 120 امرأة معرضة لخطر نزيف ما بعد الولادة من باكستان وزامبيا، لحقنة من حمض "الترانيكساميك"، أو قرص أو دواء وهمي، قبل أن يواجهن أي نزيف.
وفيما لاحظ العلماء أن كلا من القرص والحقن بالدواء الجديد، آمنين بالنسبة للأمهات وأطفالهن، إلا أن القرص استغرق ساعة للوصول إلى تركيز عال بما يكفي ليكون له أي تأثير، لكن بالنسبة للحقن فقد استغرق 10 دقائق فقط لتحقيق التأثير المطلوب.
كما خلص الباحثون في بحثهم إلى أن "الترانيكساميك" يقلل من خطر نزيف المرأة حتى الموت بنسبة 30%، إذا تمت الولادة في غضون 3 ساعات.
لكن لفت معدو الدراسة إلى أن طريقة توصيل دواء "الترانيكساميك" إلى المريضات تتم حاليا عن طريق "الحقن الوريدي بالتنقيط"، وهو أمر غير عملي في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض.
من ناحيتها، قالت البروفيسور، حليمة شاكور-ستيل، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إن "هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإتاحة الدواء في كل مكان".
"علينا حقا العمل على هذا الدواء، لأنه لن ينقذ فقط الشباب من حوادث الطرق والوفيات، ومن جميع أنواع الصدمات، ولكنه سينقذ حياة الأمهات الشابات".
وسنويا، تموت ما لا يقل عن 70 ألف امرأة بسبب النزيف ما بعد الولادة
، وهو ما يوازي تقريبا ربع وفيات الأمهات في جميع أنحاء العالم.
26 سبتمبر 2022, 12:26 GMT
وبدأ مؤلفو الدراسة في إجراء تجربة المرحلة الثالثة مع 30 ألف امرأة، من أجل اختبار فعالية دواء "الترانيكساميك" بشكل أكبر، وفي حال نجاحها، فإنه يجب أن تمهّد الطريق لاستخدام الحقن في جميع أنحاء العالم في غضون السنوات الثلاث المقبلة.