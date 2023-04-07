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الجيش الإسرائيلي يحمل لبنان مسؤولية كل صاروخ يطلق من أراضيه
https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يحمل-لبنان-مسؤولية-كل-صاروخ-يطلق-من-أراضيه-1075626831.html
الجيش الإسرائيلي يحمل لبنان مسؤولية كل صاروخ يطلق من أراضيه
الجيش الإسرائيلي يحمل لبنان مسؤولية كل صاروخ يطلق من أراضيه
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، إن إسرائيل تحمل لبنان مسؤولية كل صاروخ يطلق من أراضيه. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T01:54+0000
2023-04-07T02:01+0000
لبنان
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جاء عقب مع إعلان الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، أنه ينفذ ضربات "في لبنان"، من حيث أُطلقت أكثر من 30 صاروخًا على إسرائيل في اليوم السابق.وسُمع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات في منطقة صور بجنوب لبنان، بعد ساعات من إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.وحملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات
https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-شن-هجمات-على-مواقع-في-جنوب-لبنان-1075626046.html
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لبنان
لبنان

الجيش الإسرائيلي يحمل لبنان مسؤولية كل صاروخ يطلق من أراضيه

01:54 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 02:01 GMT 07.04.2023)
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، إن إسرائيل تحمل لبنان مسؤولية كل صاروخ يطلق من أراضيه.
جاء عقب مع إعلان الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، أنه ينفذ ضربات "في لبنان"، من حيث أُطلقت أكثر من 30 صاروخًا على إسرائيل في اليوم السابق.
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف غزة 18 مايو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء توجيه ضربات في الأراضي اللبنانية
01:13 GMT
وسُمع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات في منطقة صور بجنوب لبنان، بعد ساعات من إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.
وحملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات
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