https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-شن-هجمات-على-مواقع-في-جنوب-لبنان-1075626046.html
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء توجيه ضربات في الأراضي اللبنانية
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء توجيه ضربات في الأراضي اللبنانية
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه ينفذ ضربات "في لبنان"، من حيث أُطلقت أكثر من 30 صاروخًا على إسرائيل في اليوم السابق. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T01:13+0000
2023-04-07T01:13+0000
2023-04-07T01:50+0000
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وأوضح الجيش في بيانٍ قصير أصدره الساعة 4:07 صباحًا (0107 بتوقيت غرينتش) أنه "يقوم حاليًا بضربات في لبنان"، دون تقديم تفاصيل إضافية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.وحملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230407/انفجارات-عنيفة-في-مدينة-صور-بجنوب-لبنان-1075626161.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأقصى, المسجد الأقصى, العالم العربي, أخبار العالم العربي
لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأقصى, المسجد الأقصى, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء توجيه ضربات في الأراضي اللبنانية
01:13 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 01:50 GMT 07.04.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه ينفذ ضربات "في لبنان"، من حيث أُطلقت أكثر من 30 صاروخًا على إسرائيل في اليوم السابق.
وأوضح الجيش في بيانٍ قصير أصدره الساعة 4:07 صباحًا (0107 بتوقيت غرينتش) أنه "يقوم حاليًا بضربات في لبنان"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكان الجيش الإسرائيلي
قد أعلن، أمس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.
وحملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى
، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.