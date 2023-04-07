https://sputnikarabic.ae/20230407/السندات-التونسية-تسجل-أكبر-انخفاض-في-العالم-بعد-تصريح-رئيس-البلاد-عن-صندوق-النقد-1075630978.html

السندات التونسية تسجل أكبر انخفاض في العالم بعد تصريح رئيس البلاد عن صندوق النقد

السندات التونسية تسجل أكبر انخفاض في العالم بعد تصريح رئيس البلاد عن صندوق النقد

سجّلت السندات التونسية أكبر تراجع في العالم، إثر تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه سيرفض خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وهو ما زاد المخاوف من أن الدولة التي... 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T08:04+0000

2023-04-07T08:04+0000

2023-04-07T08:04+0000

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وحسب "بلومبرغ"، انخفضت سندات تونس بالدولار المستحقة في عام 2025، بمقدار 4.1 سنت لتصل إلى 51.38 سنت للدولار يوم الخميس، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.ويجرى تداول سندات الدين التونسية على أنها "متعثرة" منذ عام 2021، ما يعني أنها تزيد بمقدار 10 نقاط على الأقل عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات الآجال المماثلة.كما قد انخفضت أيضاً السندات التونسية المقومة باليورو والين الياباني.وكان الرئيس التونسي قد صرح أمس الخميس، أنه "في ما يتعلق بصندوق النقد الدولي، الإملاءات التي تأتي من الخارج وتتسبب فقط في المزيد من الفقر، مرفوضة".وعندما سئل سعيد عن البديل لخطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، كرّر مرتين: "البديل هو أنه يجب أن نعتمد على أنفسنا".وأضاف "يريدون منا الاستماع إلى حديثهم.. لن نصغي إلى أحد، إلا الله وصوت الناس".وتعتبر تصريحات سعيد الأخيرة، الأكثر وضوحاً حتى الآن بشأن موقفه من حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها 1.9 مليار دولار، والتي توصلت إليها تونس في أكتوبر/تشرين الأول مع صندوق النقد الدولي، علماً أنه لم تجرِ حتى الآن مراجعة الصفقة للموافقة عليها.

https://sputnikarabic.ae/20230308/أوقف-مناقشاته-مع-تونس-مؤقتا-ما-تداعيات-قرار-البنك-الدولي-على-اقتصاد-البلاد؟-1074470287.html

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