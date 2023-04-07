عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230407/القارة-القطبية-الجنوبية-تسجل-أصغر-منطقة-جليد-منذ-44-عاما-صور-وفيديو-1075640677.html
القارة القطبية الجنوبية تسجل أصغر منطقة جليد منذ 44 عاما... صور وفيديو
القارة القطبية الجنوبية تسجل أصغر منطقة جليد منذ 44 عاما... صور وفيديو
أفادت الخدمة الصحفية لمعهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أن القارة القطبية الجنوبية، سجلت أدنى مستوى للجليد البحري في تاريخ عمليات المراقبة المنتظمة التي... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T11:20+0000
2023-04-07T11:20+0000
مجتمع
البيئة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104528/76/1045287617_0:431:2730:1967_1920x0_80_0_0_f1533cb8c30ebb205960ac39b7dcd5ba.jpg
وجاء في تقرير الخدمة الصحفية للمعهد: "في نهاية فبراير/شباط 2023، غطى الجليد البحري في أنتاركتيكا نحو 1.8 مليون كيلومتر مربع، وهو أدنى نطاق للجليد البحري منذ عام 1979 لرصد الجليد المنتظم في أنتاركتيكا، وفي بحار ويديل وأموندسن، بقي الجليد على طول الساحل فقط".وفقًا للمعهد، يتم ملاحظة الحد الأدنى من التغطية الجليدية بعد نتائج موسم الصيف في أنتاركتيكا، الذي يستمر من ديسمبر/ كانون الأول إلى فبراير للعام الثاني على التوالي، وفي فبراير 2022، غطى الجليد البحري في أنتاركتيكا 1.92 مليون كيلومتر مربع.وأشار المهعد إلى أنه في موسم الصيف 2022-2023، لوحظ أيضًا الغطاء الجليدي للمحيط الجنوبي بأكمله، وهو الحد الأدنى خلال السنوات السبع الماضية 2.23 مليون كيلومتر مربع.يحدد العلماء عدة أسباب لمثل هذا المؤشر المنخفض القياسي لمنطقة الجليد البحري. العامل الرئيسي هو التيار القطبي الجنوبي، المعروف أيضا باسم تيار الرياح الغربية المحيطة بالمحيط الجنوبي. وتغير المناخ، حيث تكثف الرياح الغربية السائدة التيارات العائدة الدائرية، مما يؤدي إلى تدفق المياه الدافئة إلى الجليد المنجرف.يلاحظ العلماء أيضا تدهور الكتلة الجليدية في قطاع المحيط الهادئ في القارة القطبية الجنوبية، حيث يتم ملاحظة التسخين تحت الجليدي على طول الساحل بأكمله بواسطة البراكين تحت الماء.
https://sputnikarabic.ae/20230407/أول-مشاهد-قريبة-لكوكب-أورانوس-تظهر-فيها-حلقاته-الغريبة-صور-وفيديو--1075636914.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104528/76/1045287617_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d75a3293e1c03602a1730298db4d192b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البيئة
البيئة

القارة القطبية الجنوبية تسجل أصغر منطقة جليد منذ 44 عاما... صور وفيديو

11:20 GMT 07.04.2023
CC BY 2.0 / NASA/Nathan Kurtz / Iceberg A68 جبل الجليد A68، القارة القطبية الجنوبية
 جبل الجليد A68، القارة القطبية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
CC BY 2.0 / NASA/Nathan Kurtz / Iceberg A68
تابعنا عبرTelegram
أفادت الخدمة الصحفية لمعهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أن القارة القطبية الجنوبية، سجلت أدنى مستوى للجليد البحري في تاريخ عمليات المراقبة المنتظمة التي أجريت منذ عام 1979.
وجاء في تقرير الخدمة الصحفية للمعهد: "في نهاية فبراير/شباط 2023، غطى الجليد البحري في أنتاركتيكا نحو 1.8 مليون كيلومتر مربع، وهو أدنى نطاق للجليد البحري منذ عام 1979 لرصد الجليد المنتظم في أنتاركتيكا، وفي بحار ويديل وأموندسن، بقي الجليد على طول الساحل فقط".
وفقًا للمعهد، يتم ملاحظة الحد الأدنى من التغطية الجليدية بعد نتائج موسم الصيف في أنتاركتيكا، الذي يستمر من ديسمبر/ كانون الأول إلى فبراير للعام الثاني على التوالي، وفي فبراير 2022، غطى الجليد البحري في أنتاركتيكا 1.92 مليون كيلومتر مربع.
وأشار المهعد إلى أنه في موسم الصيف 2022-2023، لوحظ أيضًا الغطاء الجليدي للمحيط الجنوبي بأكمله، وهو الحد الأدنى خلال السنوات السبع الماضية 2.23 مليون كيلومتر مربع.
كوكب أورانوس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
مجتمع
أول مشاهد قريبة لكوكب أورانوس تظهر فيها حلقاته الغريبة... صور وفيديو
09:49 GMT

وفي الوقت نفسه، كان الحد الأقصى للغطاء الجليدي في شتاء أنتاركتيكا أكثر من 20 مليون كيلومتر مربع، وهو أعلى قليلاً من المعدل الطبيعي البالغ 18-19 مليون كيلومتر مربع، وهكذا ذاب نحو 18 مليون كيلومتر مربع من الجليد البحري خلال الصيف.

يحدد العلماء عدة أسباب لمثل هذا المؤشر المنخفض القياسي لمنطقة الجليد البحري. العامل الرئيسي هو التيار القطبي الجنوبي، المعروف أيضا باسم تيار الرياح الغربية المحيطة بالمحيط الجنوبي. وتغير المناخ، حيث تكثف الرياح الغربية السائدة التيارات العائدة الدائرية، مما يؤدي إلى تدفق المياه الدافئة إلى الجليد المنجرف.
يلاحظ العلماء أيضا تدهور الكتلة الجليدية في قطاع المحيط الهادئ في القارة القطبية الجنوبية، حيث يتم ملاحظة التسخين تحت الجليدي على طول الساحل بأكمله بواسطة البراكين تحت الماء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала