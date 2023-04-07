https://sputnikarabic.ae/20230407/القارة-القطبية-الجنوبية-تسجل-أصغر-منطقة-جليد-منذ-44-عاما-صور-وفيديو-1075640677.html
القارة القطبية الجنوبية تسجل أصغر منطقة جليد منذ 44 عاما... صور وفيديو
القارة القطبية الجنوبية تسجل أصغر منطقة جليد منذ 44 عاما... صور وفيديو
أفادت الخدمة الصحفية لمعهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أن القارة القطبية الجنوبية، سجلت أدنى مستوى للجليد البحري في تاريخ عمليات المراقبة المنتظمة التي... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T11:20+0000
2023-04-07T11:20+0000
2023-04-07T11:20+0000
مجتمع
البيئة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104528/76/1045287617_0:431:2730:1967_1920x0_80_0_0_f1533cb8c30ebb205960ac39b7dcd5ba.jpg
وجاء في تقرير الخدمة الصحفية للمعهد: "في نهاية فبراير/شباط 2023، غطى الجليد البحري في أنتاركتيكا نحو 1.8 مليون كيلومتر مربع، وهو أدنى نطاق للجليد البحري منذ عام 1979 لرصد الجليد المنتظم في أنتاركتيكا، وفي بحار ويديل وأموندسن، بقي الجليد على طول الساحل فقط".وفقًا للمعهد، يتم ملاحظة الحد الأدنى من التغطية الجليدية بعد نتائج موسم الصيف في أنتاركتيكا، الذي يستمر من ديسمبر/ كانون الأول إلى فبراير للعام الثاني على التوالي، وفي فبراير 2022، غطى الجليد البحري في أنتاركتيكا 1.92 مليون كيلومتر مربع.وأشار المهعد إلى أنه في موسم الصيف 2022-2023، لوحظ أيضًا الغطاء الجليدي للمحيط الجنوبي بأكمله، وهو الحد الأدنى خلال السنوات السبع الماضية 2.23 مليون كيلومتر مربع.يحدد العلماء عدة أسباب لمثل هذا المؤشر المنخفض القياسي لمنطقة الجليد البحري. العامل الرئيسي هو التيار القطبي الجنوبي، المعروف أيضا باسم تيار الرياح الغربية المحيطة بالمحيط الجنوبي. وتغير المناخ، حيث تكثف الرياح الغربية السائدة التيارات العائدة الدائرية، مما يؤدي إلى تدفق المياه الدافئة إلى الجليد المنجرف.يلاحظ العلماء أيضا تدهور الكتلة الجليدية في قطاع المحيط الهادئ في القارة القطبية الجنوبية، حيث يتم ملاحظة التسخين تحت الجليدي على طول الساحل بأكمله بواسطة البراكين تحت الماء.
https://sputnikarabic.ae/20230407/أول-مشاهد-قريبة-لكوكب-أورانوس-تظهر-فيها-حلقاته-الغريبة-صور-وفيديو--1075636914.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104528/76/1045287617_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d75a3293e1c03602a1730298db4d192b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البيئة
القارة القطبية الجنوبية تسجل أصغر منطقة جليد منذ 44 عاما... صور وفيديو
تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية لمعهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أن القارة القطبية الجنوبية، سجلت أدنى مستوى للجليد البحري في تاريخ عمليات المراقبة المنتظمة التي أجريت منذ عام 1979.
وجاء في تقرير الخدمة الصحفية للمعهد: "في نهاية فبراير/شباط 2023، غطى الجليد البحري في أنتاركتيكا نحو 1.8 مليون كيلومتر مربع، وهو أدنى نطاق للجليد البحري منذ عام 1979 لرصد الجليد المنتظم في أنتاركتيكا، وفي بحار ويديل وأموندسن، بقي الجليد على طول الساحل فقط".
وفقًا للمعهد، يتم ملاحظة الحد الأدنى من التغطية الجليدية بعد نتائج موسم الصيف في أنتاركتيكا، الذي يستمر من ديسمبر/ كانون الأول إلى فبراير للعام الثاني على التوالي، وفي فبراير 2022، غطى الجليد البحري في أنتاركتيكا 1.92 مليون كيلومتر مربع.
وأشار المهعد إلى أنه في موسم الصيف 2022-2023، لوحظ أيضًا الغطاء الجليدي للمحيط الجنوبي بأكمله، وهو الحد الأدنى خلال السنوات السبع الماضية 2.23 مليون كيلومتر مربع.
وفي الوقت نفسه، كان الحد الأقصى للغطاء الجليدي في شتاء أنتاركتيكا أكثر من 20 مليون كيلومتر مربع، وهو أعلى قليلاً من المعدل الطبيعي البالغ 18-19 مليون كيلومتر مربع، وهكذا ذاب نحو 18 مليون كيلومتر مربع من الجليد البحري خلال الصيف.
يحدد العلماء عدة أسباب لمثل هذا المؤشر المنخفض القياسي لمنطقة الجليد البحري. العامل الرئيسي هو التيار القطبي الجنوبي، المعروف أيضا باسم تيار الرياح الغربية المحيطة بالمحيط الجنوبي. وتغير المناخ، حيث تكثف الرياح الغربية السائدة التيارات العائدة الدائرية، مما يؤدي إلى تدفق المياه الدافئة إلى الجليد المنجرف.
يلاحظ العلماء أيضا تدهور الكتلة الجليدية في قطاع المحيط الهادئ في القارة القطبية الجنوبية، حيث يتم ملاحظة التسخين تحت الجليدي على طول الساحل بأكمله بواسطة البراكين تحت الماء.