عربي
https://sputnikarabic.ae/20230407/القوات-الخاصة-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-مموه-فيديو-1075628666.html
القوات الخاصة الروسية تدمر مدفع هاوتزر مموه... فيديو
القوات الخاصة الروسية تدمر مدفع هاوتزر مموه... فيديو
تم نشر فيديو للعمل البارع لقوات الإنزال الخاصة الروسية، التي تعقبت ودمرت مدفع هاوتزر إم777 المموه جيدًا في منطقة كريمينايا. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T05:32+0000
2023-04-07T05:32+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048393325_0:0:1139:640_1920x0_80_0_0_9fc0bd09141970cb41fad1314366728d.jpg
كانت السلاح الأمريكي، مخبأ بين المباني السكنية، ومغطى بأغصان الأشجار من فوق.ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع المظليين من تعقب الهدف أولاً باستخدام طائرة مسيرة، ثم تم توجيه الطائرة المسيرة لانتسيت الانتحارية نحوه.قام المشغلون بتصحيح رحلة الطائرة يدويًا لتجنب الانحراف عن الهدف، حسب قناة "روسكايا فيسنا" على تلغرام.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048393325_67:0:920:640_1920x0_80_0_0_2fb83021c5426a895cc192383c69f2da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الخاصة الروسية تدمر مدفع هاوتزر مموه... فيديو

05:32 GMT 07.04.2023
© AP Photo / Sgt. Paul Saleمدفع هاوتزر أمريكي إم 777
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Sgt. Paul Sale
تابعنا عبرTelegram
تم نشر فيديو للعمل البارع لقوات الإنزال الخاصة الروسية، التي تعقبت ودمرت مدفع هاوتزر إم777 المموه جيدًا في منطقة كريمينايا.
كانت السلاح الأمريكي، مخبأ بين المباني السكنية، ومغطى بأغصان الأشجار من فوق.
ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع المظليين من تعقب الهدف أولاً باستخدام طائرة مسيرة، ثم تم توجيه الطائرة المسيرة لانتسيت الانتحارية نحوه.
قام المشغلون بتصحيح رحلة الطائرة يدويًا لتجنب الانحراف عن الهدف، حسب قناة "روسكايا فيسنا" على تلغرام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала