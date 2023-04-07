https://sputnikarabic.ae/20230407/القوات-الخاصة-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-مموه-فيديو-1075628666.html
القوات الخاصة الروسية تدمر مدفع هاوتزر مموه... فيديو
القوات الخاصة الروسية تدمر مدفع هاوتزر مموه... فيديو
تم نشر فيديو للعمل البارع لقوات الإنزال الخاصة الروسية، التي تعقبت ودمرت مدفع هاوتزر إم777 المموه جيدًا في منطقة كريمينايا. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T05:32+0000
2023-04-07T05:32+0000
2023-04-07T05:32+0000
رصد عسكري
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كانت السلاح الأمريكي، مخبأ بين المباني السكنية، ومغطى بأغصان الأشجار من فوق.ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع المظليين من تعقب الهدف أولاً باستخدام طائرة مسيرة، ثم تم توجيه الطائرة المسيرة لانتسيت الانتحارية نحوه.قام المشغلون بتصحيح رحلة الطائرة يدويًا لتجنب الانحراف عن الهدف، حسب قناة "روسكايا فيسنا" على تلغرام.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الخاصة الروسية تدمر مدفع هاوتزر مموه... فيديو
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تم نشر فيديو للعمل البارع لقوات الإنزال الخاصة الروسية، التي تعقبت ودمرت مدفع هاوتزر إم777 المموه جيدًا في منطقة كريمينايا.
كانت السلاح الأمريكي، مخبأ بين المباني السكنية، ومغطى بأغصان الأشجار من فوق.
ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع المظليين من تعقب الهدف أولاً باستخدام طائرة مسيرة، ثم تم توجيه الطائرة المسيرة لانتسيت الانتحارية نحوه.
قام المشغلون بتصحيح رحلة الطائرة يدويًا لتجنب الانحراف عن الهدف، حسب قناة "روسكايا فيسنا"
على تلغرام.