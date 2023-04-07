https://sputnikarabic.ae/20230407/بابا-الفاتيكان-يدعو-إلى-هدنة-في-أوكرانيا-خلال-عيد-الفصح-1075632971.html
بابا الفاتيكان يدعو إلى هدنة في أوكرانيا خلال عيد الفصح
بابا الفاتيكان يدعو إلى هدنة في أوكرانيا خلال عيد الفصح
أعلن رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ليونيد سيفاستيانوف، اليوم الجمعة، أن البابا فرنسيس، يدعو إلى هدنة في أوكرانيا خلال احتفالات الكاثوليك والأرثوذكس... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T08:49+0000
2023-04-07T08:49+0000
2023-04-07T08:49+0000
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الفاتيكان - سبوتنيك. وقال سيفاستيانوف في بيان: "الأسبوع القادم هو عيد الفصح الكاثوليكي، والأسبوع التالي هو عيد الفصح الأرثوذكسي". وتابع "هذه علامة للاتحاد، أن عيد الفصح يلاحقه عيد فصح آخر".وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد غادر منذ أيام مستشفى في روما، بعد 3 أيام من العلاج جراء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.ونقل البابا (86 عاماً) إلى مستشفى جيميلي في روما بعد أن شكا من صعوبات في التنفس، لكن فريقه الطبي أكد أنه استجاب بشكل جيد لحقن المضادات الحيوية.وهذا هو أكثر أوقات العام ازدحاما بالنسبة للبابا فرنسيس، مع العديد من الأحداث والخدمات المقررة قبل عطلة عيد الفصح.وبعد عودة البابا إلى الفاتيكان، رأس قداس "أحد الشعانين" في اليوم التالي إيذانا ببدء احتفالات عيد الفصح.
https://sputnikarabic.ae/20230401/البابا-فرانسيس-يغادر-المستشفى-ويقول-مازحا-ما-زلت-على-قيد-الحياة-فيديو-1075399724.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بابا الفاتيكان يدعو إلى هدنة في أوكرانيا خلال عيد الفصح
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أعلن رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ليونيد سيفاستيانوف، اليوم الجمعة، أن البابا فرنسيس، يدعو إلى هدنة في أوكرانيا خلال احتفالات الكاثوليك والأرثوذكس بعيد الفصح.
الفاتيكان - سبوتنيك
. وقال سيفاستيانوف في بيان: "الأسبوع القادم هو عيد الفصح الكاثوليكي، والأسبوع التالي هو عيد الفصح الأرثوذكسي".
وأضاف "يقترح البابا فرانسيس وقف جميع الأعمال العسكرية في أوكرانيا لمدة أسبوعين خلال عيد الفصح ويطلب الإبلاغ".
وتابع "هذه علامة للاتحاد، أن عيد الفصح يلاحقه عيد فصح آخر".
وكان البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان قد غادر منذ أيام مستشفى في روما، بعد 3 أيام من العلاج جراء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.
ونقل البابا (86 عاماً) إلى مستشفى جيميلي في روما بعد أن شكا من صعوبات في التنفس، لكن فريقه الطبي أكد أنه استجاب بشكل جيد لحقن المضادات الحيوية.
وهذا هو أكثر أوقات العام ازدحاما بالنسبة للبابا فرنسيس، مع العديد من الأحداث والخدمات المقررة قبل عطلة عيد الفصح.
وبعد عودة البابا إلى الفاتيكان
، رأس قداس "أحد الشعانين" في اليوم التالي إيذانا ببدء احتفالات عيد الفصح.