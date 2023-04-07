https://sputnikarabic.ae/20230407/خبير-حماس-والجهاد-الإسلامي-تؤكدان-أن-الأقصى-هو-الخط-الأحمر--1075653139.html
خبير: "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تؤكدان أن الأقصى هو الخط الأحمر
خبير: "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تؤكدان أن الأقصى هو الخط الأحمر
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T14:09+0000
2023-04-07T14:09+0000
2023-04-07T14:09+0000
راديو
شؤون عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/07/1075648665_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_38fbc43a84204c6f7bc6a0b394f4652d.png
خبير: حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان على أن الأقصى هو الخط الأحمر
خبير: حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان على أن الأقصى هو الخط الأحمر
مئة صاروخ تدك إسرائيل من لبنان ونتنياهو يدعو لاجتماع عاجل، عن هذا تحدث الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ حسن مرهج:فنلندا ترتمي في أحضان الناتو، فما هي تداعيات ذلك أمنيا على أوروبا وكيف سيكون الرد الروسي، عن هذا الموضوع علق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط:الصين تتأهب عسكريا بعد اجتماع رئيسة تايوان بقيادات أمريكية، فهل حانت ساعة الصفر؟ عن هذا الموضوع تحدث الخبير بالشأن الصيني على محمود ريا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/07/1075648665_144:0:1077:700_1920x0_80_0_0_aec95f62735d7805f001fe31570a5cd6.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تؤكدان أن الأقصى هو الخط الأحمر
تابعنا عبر
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
مئة صاروخ تدك إسرائيل من لبنان ونتنياهو يدعو لاجتماع عاجل، عن هذا تحدث الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ حسن مرهج:
"حماس والجهاد الإسلامي في منطقة غزة تؤكدان أن الأقصى هو الخط الأحمر وحماس هي التي تبنت عملية إطلاق الصواريخ من لبنان إلى غزة لأن الذي قام بذلك هو أحد الفصائل التي تنتمي إلى حماس، وحماس سوف تبقى في لبنان وتستمر".
فنلندا ترتمي في أحضان الناتو، فما هي تداعيات ذلك أمنيا على أوروبا وكيف سيكون الرد الروسي، عن هذا الموضوع علق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط:
"إن انضمام فنلندا إلى الحلف الأطلسي له مترتبات عسكرية من جوانب عدة، أولا بالنسبة للحلف فإنه يتعزز بانضمام دولة ذات موقع استراتيجي مهم في شمال أوروبا، ثانيا بالنسبة لروسيا الاتحادية، فإن انضمام فنلندا من شأنه أن يطيل حدود التماس مع الناتو لمسافة تتراوح بين 1300 -1350 كم وهذا قد يعيق روسيا في تهيئة القوات التقليدية اللازمة للدفاع عن أراضيها ووحدتها".
الصين تتأهب عسكريا بعد اجتماع رئيسة تايوان بقيادات أمريكية، فهل حانت ساعة الصفر؟ عن هذا الموضوع تحدث الخبير بالشأن الصيني على محمود ريا:
"إن لقاء رئيسة تايوان بالقيادات الأمريكية هو تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...