https://sputnikarabic.ae/20230407/خبير-حماس-والجهاد-الإسلامي-تؤكدان-أن-الأقصى-هو-الخط-الأحمر--1075653139.html

خبير: "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تؤكدان أن الأقصى هو الخط الأحمر

خبير: "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تؤكدان أن الأقصى هو الخط الأحمر

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T14:09+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان على أن الأقصى هو الخط الأحمر خبير: حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان على أن الأقصى هو الخط الأحمر

مئة صاروخ تدك إسرائيل من لبنان ونتنياهو يدعو لاجتماع عاجل، عن هذا تحدث الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ حسن مرهج:فنلندا ترتمي في أحضان الناتو، فما هي تداعيات ذلك أمنيا على أوروبا وكيف سيكون الرد الروسي، عن هذا الموضوع علق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط:الصين تتأهب عسكريا بعد اجتماع رئيسة تايوان بقيادات أمريكية، فهل حانت ساعة الصفر؟ عن هذا الموضوع تحدث الخبير بالشأن الصيني على محمود ريا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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