https://sputnikarabic.ae/20230407/روسيا-التبادل-التجاري-مع-فنزويلا-يمكن-أن-ينمو-إلى-300-مليون-دولار-شهريا-1075629310.html
روسيا: التبادل التجاري مع فنزويلا يمكن أن ينمو إلى 300 مليون دولار شهريا
روسيا: التبادل التجاري مع فنزويلا يمكن أن ينمو إلى 300 مليون دولار شهريا
توقع رئيس غرفة التجارة الروسية الفنزويلية، رومان فرولينكو، أن يرتفع حجم التجارة بين روسيا وفنزويلا إلى 300 مليون دولار شهريا، بعد إطلاق ممر نقل مباشر بين... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T06:44+0000
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وقال فرولينكو لوكالة "سبوتنيك" أن البلدين يسعيان لإطلاق ممر نقل مباشر في المستقبل القريب.وأضاف أن موسكو وكاراكاس عملا على خيارات للمسارات الممكنة من 3 موانئ روسية هي سيفاستوبول، سان بطرسبورغ، ونوفوروسيسك.وكان وزير الخارجية الفنزويلي، كارلوس فاريا، قد صرح لوكالة "سبوتنيك" العام الماضي، بأن التجارة بين البلدين تعقدت بسبب العقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية، ولكنها لم تصبح مستحيلة، فالطرفان يجدان بالفعل طرقا لمواصلة التعاون.وحسب وزارة الخارجية الروسية، ارتفع حجم التجارة بين روسيا وفنزويلا بحلول نهاية عام 2021 بنسبة 50% تقريبا - إلى 149.7 مليون دولار، لافتة إلى أنه في النصف الأول من عام 2022، استمر هذا الاتجاه في النمو.
https://sputnikarabic.ae/20221215/روسيا-وفنزويلا-تبحثان-التسويات-المالية-بينهما-بالعملات-الوطنية-1071219238.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار
روسيا: التبادل التجاري مع فنزويلا يمكن أن ينمو إلى 300 مليون دولار شهريا
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توقع رئيس غرفة التجارة الروسية الفنزويلية، رومان فرولينكو، أن يرتفع حجم التجارة بين روسيا وفنزويلا إلى 300 مليون دولار شهريا، بعد إطلاق ممر نقل مباشر بين البلدين.
وقال
فرولينكو لوكالة "سبوتنيك" أن البلدين يسعيان لإطلاق ممر نقل مباشر في المستقبل القريب.
وأضاف أن موسكو وكاراكاس عملا على خيارات للمسارات الممكنة من 3 موانئ روسية هي سيفاستوبول، سان بطرسبورغ، ونوفوروسيسك.
15 ديسمبر 2022, 08:36 GMT
وأوضح فرولينكو: "وفقا لحساباتنا، يمكن أن يكون حجم التجارة حوالي 300 مليون دولار شهريًا، دون احتساب مبيعات النفط، وذلك بعد إطلاق الممر وحل جميع المشاكل اللوجستية".
وكان وزير الخارجية الفنزويلي، كارلوس فاريا، قد صرح لوكالة "سبوتنيك
" العام الماضي، بأن التجارة بين البلدين تعقدت بسبب العقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية، ولكنها لم تصبح مستحيلة، فالطرفان يجدان بالفعل طرقا لمواصلة التعاون.
وحسب وزارة الخارجية الروسية، ارتفع حجم التجارة بين روسيا وفنزويلا
بحلول نهاية عام 2021 بنسبة 50% تقريبا - إلى 149.7 مليون دولار، لافتة إلى أنه في النصف الأول من عام 2022، استمر هذا الاتجاه في النمو.