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القوات الروسية تستهدف مقر قيادة الدفاع الإقليمي الأوكراني في خيرسون
https://sputnikarabic.ae/20230407/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-ثقب-عملاق-في-الخط-الدفاع-الأوكراني--1075644059.html
ضابط أمريكي يتحدث عن "ثقب عملاق" في خط الدفاع الأوكراني
ضابط أمريكي يتحدث عن "ثقب عملاق" في خط الدفاع الأوكراني
قال سكوت ريتر الضابط في سلاح المشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، إن روسيا تهزم القوات المسلحة الأوكرانية في معركة أرتيموفسك، التي تهدد نظام كييف بفشل وشيك. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T11:53+0000
2023-04-07T12:47+0000
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وأفاد ريتر في مقابلة مع قناة " Judging Freedom" على يوتيوب، بأن القوات الروسية ستلحق القوات المسلحة الأوكرانية بهزيمة كبيرة في أرتيموفسك، وبرأيه، حان الوقت لشعب أوكرانيا التفكير في تصرفات قيادته.وأضاف في حديثه أنه "لا أعتقد أن أوكرانيا ستكون قادرة على شن هجوم مضاد كبير، ولا أعتقد أن لديهم قوات ومعدات، وعندما يتم أخذ أرتيموفسك، سيكون هناك ثقب عملاق في الخط الأوكراني يجب ملؤه". يعتقد ريتر أن روسيا ستفوز وتكسب الكثير.
https://sputnikarabic.ae/20230407/موسكو-حول-تصريحات-واشنطن-بشأن-هجوم-مضاد-لكييف-الجيش-الروسي-يراقبه-عن-كثب-1075639598.html
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الجيش الروسي, أخبار العالم الآن
الجيش الروسي, أخبار العالم الآن

ضابط أمريكي يتحدث عن "ثقب عملاق" في خط الدفاع الأوكراني

11:53 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 12:47 GMT 07.04.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال سكوت ريتر الضابط في سلاح المشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، إن روسيا تهزم القوات المسلحة الأوكرانية في معركة أرتيموفسك، التي تهدد نظام كييف بفشل وشيك.
وأفاد ريتر في مقابلة مع قناة " Judging Freedom" على يوتيوب، بأن القوات الروسية ستلحق القوات المسلحة الأوكرانية بهزيمة كبيرة في أرتيموفسك، وبرأيه، حان الوقت لشعب أوكرانيا التفكير في تصرفات قيادته.

وأضاف ريتر في حديثه، "في مرحلة ما، يتعين على الأوكرانيين أن يقولواهل سنواصل هذا (الهراء)؟، ما نفعله لا يجدي نفعا، نحن نخسر، ليس لدينا حل، لكننا نتسبب فقط في المزيد من الموت والدمار، وربما يتعين علينا التراجع".

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وأوضح أنه، "الجيش الأوكراني لن يتعافى أبدا من أرتيموفسك"، وأشار إلى أن القوات الروسية ستستمر في إنهاك القوات المسلحة الأوكرانية في الأشهر المقبلة حتى الصيف، وروسيا تتقدم بشكل مستمر".

وأضاف في حديثه أنه "لا أعتقد أن أوكرانيا ستكون قادرة على شن هجوم مضاد كبير، ولا أعتقد أن لديهم قوات ومعدات، وعندما يتم أخذ أرتيموفسك، سيكون هناك ثقب عملاق في الخط الأوكراني يجب ملؤه". يعتقد ريتر أن روسيا ستفوز وتكسب الكثير.
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