https://sputnikarabic.ae/20230407/مقارنة-بين-القنابل-الجوية-الموجهة-لروسيا-والولايات-المتحدة-1075654660.html
مقارنة بين القنابل الجوية الموجهة لروسيا والولايات المتحدة
مقارنة بين القنابل الجوية الموجهة لروسيا والولايات المتحدة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي أنها دمرت قنبلة "GSDLR" أمريكية الصنع لأول مرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي نظير... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T14:45+0000
2023-04-07T14:45+0000
2023-04-07T15:59+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
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وأكدت القيادة الأوكرانية أنها استخدمت قنابل أمريكية موجهة بالأقمار الصناعية. كما اعترفت بأنها لا تستطيع فعل أي شيء ضد الذخائر الروسية الموجهة.اكتشف الخصائص الفنية للقنابل الموجهة الروسية والأمريكية التي تزن أكثر من 1000 كيلوغرام في فيديو المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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الأخبار
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قنابل جوية روسية وأمريكية موجهة
قنابل جوية روسية وأمريكية موجهة تزن 1000-1500 كلغ
2023-04-07T14:45+0000
true
PT0M42S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, رصد عسكري, видео
انفوجرافيك, رصد عسكري, видео
مقارنة بين القنابل الجوية الموجهة لروسيا والولايات المتحدة
14:45 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 15:59 GMT 07.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي أنها دمرت قنبلة "GSDLR" أمريكية الصنع لأول مرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي نظير القنبلة الروسية "UPAB-1500B".
وأكدت القيادة الأوكرانية أنها استخدمت قنابل أمريكية موجهة بالأقمار الصناعية. كما اعترفت بأنها لا تستطيع فعل أي شيء ضد الذخائر الروسية الموجهة.
اكتشف الخصائص الفنية للقنابل الموجهة الروسية والأمريكية التي تزن أكثر من 1000 كيلوغرام في فيديو المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".