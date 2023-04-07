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https://sputnikarabic.ae/20230407/مقارنة-بين-القنابل-الجوية-الموجهة-لروسيا-والولايات-المتحدة-1075654660.html
مقارنة بين القنابل الجوية الموجهة لروسيا والولايات المتحدة
مقارنة بين القنابل الجوية الموجهة لروسيا والولايات المتحدة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي أنها دمرت قنبلة "GSDLR" أمريكية الصنع لأول مرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي نظير... 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T14:45+0000
2023-04-07T15:59+0000
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رصد عسكري
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وأكدت القيادة الأوكرانية أنها استخدمت قنابل أمريكية موجهة بالأقمار الصناعية. كما اعترفت بأنها لا تستطيع فعل أي شيء ضد الذخائر الروسية الموجهة.اكتشف الخصائص الفنية للقنابل الموجهة الروسية والأمريكية التي تزن أكثر من 1000 كيلوغرام في فيديو المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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قنابل جوية روسية وأمريكية موجهة
قنابل جوية روسية وأمريكية موجهة تزن 1000-1500 كلغ
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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انفوجرافيك, رصد عسكري, видео
انفوجرافيك, رصد عسكري, видео

مقارنة بين القنابل الجوية الموجهة لروسيا والولايات المتحدة

14:45 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 15:59 GMT 07.04.2023)
© Sputnikقنابل جوية روسية وأمريكية موجهة
قنابل جوية روسية وأمريكية موجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي أنها دمرت قنبلة "GSDLR" أمريكية الصنع لأول مرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي نظير القنبلة الروسية "UPAB-1500B".
وأكدت القيادة الأوكرانية أنها استخدمت قنابل أمريكية موجهة بالأقمار الصناعية. كما اعترفت بأنها لا تستطيع فعل أي شيء ضد الذخائر الروسية الموجهة.
اكتشف الخصائص الفنية للقنابل الموجهة الروسية والأمريكية التي تزن أكثر من 1000 كيلوغرام في فيديو المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
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