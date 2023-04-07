https://sputnikarabic.ae/20230407/وكالات-تتحدث-عن-كارثة-تصيب-نظام-كييف-في-حال-أثبت-ضلوعه-بتفجير-التيار-الشمالي-1075644873.html

وكالات تتحدث عن كارثة تصيب نظام كييف في حال أثبت ضلوعه بتفجير "التيار الشمالي"

وكالات تتحدث عن كارثة تصيب نظام كييف في حال أثبت ضلوعه بتفجير "التيار الشمالي"

أفادت صحيفة غربية، أن اتهام كييف بالهجوم على "التيار الشمالي"، قد يؤثر على المساعدات الأوروبية لأوكرانيا. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T12:23+0000

2023-04-07T12:23+0000

2023-04-07T12:23+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

التيار الشمالي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg

وجاء في المنشور: "اتهام عملاء أوكرانيين قد يثير خلافات داخلية في أوروبا بشأن دعم جارتهم الشرقية".وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كان الغرب يريد إلقاء اللوم على روسيا في الهجوم، فإنه سيحتاج إلى الاعتراف بقدرة موسكو على إجراء "تخريب ناجح ضد البنية التحتية الحيوية في الفناء الخلفي لأوروبا الغربية".في سبتمبر/أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "التيار الشمالي 1و2"، والتي تدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه التفجيرات بأنها هجوم إرهابي واضح.وكان الصحفي الأمريكي المعروف، سيمور هيرش، قال في مطلع فبراير/ شباط، إن الهجوم الإرهابي على أنابيب الغاز، التي تربط روسيا وألمانيا، تم تنظيمه من قبل الولايات المتحدة بمشاركة النرويج وبأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وجرت العملية تحت غطاء تدريبات بالتوبس.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، بعد شهر، نقلاً عن معلومات استخبارية، أن تفجير "التيار الشمالي" نفذته "مجموعة موالية لأوكرانيا"، وتنفي القيادة الأوكرانية أي تورط لها.وتثق موسكو أن تنظيم مثل هذه الهجمات الإرهابية المعقدة من قبل نشطاء خاصين أمر مستحيل دون مشاركة دولة متقدمة تكنولوجيًا.

https://sputnikarabic.ae/20230407/تشاووش-أوغلو-بحثنا-الوضع-في-أوكرانيا-مع-لافروف-1075639413.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, التيار الشمالي