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القوات الروسية تستهدف مقر قيادة الدفاع الإقليمي الأوكراني في خيرسون
https://sputnikarabic.ae/20230407/وكالات-تتحدث-عن-كارثة-تصيب-نظام-كييف-في-حال-أثبت-ضلوعه-بتفجير-التيار-الشمالي-1075644873.html
وكالات تتحدث عن كارثة تصيب نظام كييف في حال أثبت ضلوعه بتفجير "التيار الشمالي"
وكالات تتحدث عن كارثة تصيب نظام كييف في حال أثبت ضلوعه بتفجير "التيار الشمالي"
أفادت صحيفة غربية، أن اتهام كييف بالهجوم على "التيار الشمالي"، قد يؤثر على المساعدات الأوروبية لأوكرانيا. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T12:23+0000
2023-04-07T12:23+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
التيار الشمالي
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وجاء في المنشور: "اتهام عملاء أوكرانيين قد يثير خلافات داخلية في أوروبا بشأن دعم جارتهم الشرقية".وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كان الغرب يريد إلقاء اللوم على روسيا في الهجوم، فإنه سيحتاج إلى الاعتراف بقدرة موسكو على إجراء "تخريب ناجح ضد البنية التحتية الحيوية في الفناء الخلفي لأوروبا الغربية".في سبتمبر/أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "التيار الشمالي 1و2"، والتي تدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه التفجيرات بأنها هجوم إرهابي واضح.وكان الصحفي الأمريكي المعروف، سيمور هيرش، قال في مطلع فبراير/ شباط، إن الهجوم الإرهابي على أنابيب الغاز، التي تربط روسيا وألمانيا، تم تنظيمه من قبل الولايات المتحدة بمشاركة النرويج وبأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وجرت العملية تحت غطاء تدريبات بالتوبس.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، بعد شهر، نقلاً عن معلومات استخبارية، أن تفجير "التيار الشمالي" نفذته "مجموعة موالية لأوكرانيا"، وتنفي القيادة الأوكرانية أي تورط لها.وتثق موسكو أن تنظيم مثل هذه الهجمات الإرهابية المعقدة من قبل نشطاء خاصين أمر مستحيل دون مشاركة دولة متقدمة تكنولوجيًا.
https://sputnikarabic.ae/20230407/تشاووش-أوغلو-بحثنا-الوضع-في-أوكرانيا-مع-لافروف-1075639413.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, التيار الشمالي
روسيا, أخبار أوكرانيا, التيار الشمالي

وكالات تتحدث عن كارثة تصيب نظام كييف في حال أثبت ضلوعه بتفجير "التيار الشمالي"

12:23 GMT 07.04.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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أفادت صحيفة غربية، أن اتهام كييف بالهجوم على "التيار الشمالي"، قد يؤثر على المساعدات الأوروبية لأوكرانيا.
وجاء في المنشور: "اتهام عملاء أوكرانيين قد يثير خلافات داخلية في أوروبا بشأن دعم جارتهم الشرقية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كان الغرب يريد إلقاء اللوم على روسيا في الهجوم، فإنه سيحتاج إلى الاعتراف بقدرة موسكو على إجراء "تخريب ناجح ضد البنية التحتية الحيوية في الفناء الخلفي لأوروبا الغربية".

وتابعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ذكر أي دولة غربية أو عملاء في هذا السياق يمكن أن يسبب عدم ثقة داخلية بين الحلفاء، حيث "يكافح الغرب للحفاظ على جبهة موحدة".

في سبتمبر/أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "التيار الشمالي 1و2"، والتي تدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.
لقاء سيرغي لافروف مع مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
تشاووش أوغلو: بحثنا الوضع في أوكرانيا مع لافروف
10:43 GMT
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه التفجيرات بأنها هجوم إرهابي واضح.
وكان الصحفي الأمريكي المعروف، سيمور هيرش، قال في مطلع فبراير/ شباط، إن الهجوم الإرهابي على أنابيب الغاز، التي تربط روسيا وألمانيا، تم تنظيمه من قبل الولايات المتحدة بمشاركة النرويج وبأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وجرت العملية تحت غطاء تدريبات بالتوبس.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، بعد شهر، نقلاً عن معلومات استخبارية، أن تفجير "التيار الشمالي" نفذته "مجموعة موالية لأوكرانيا"، وتنفي القيادة الأوكرانية أي تورط لها.
وتثق موسكو أن تنظيم مثل هذه الهجمات الإرهابية المعقدة من قبل نشطاء خاصين أمر مستحيل دون مشاركة دولة متقدمة تكنولوجيًا.
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