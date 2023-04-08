https://sputnikarabic.ae/20230408/أعضاء-في-الكونغرس-يعلنون-عن-استعداد-أمريكا-إرسال-قواتها-إلى-تايوان-في-حال-النزاع-مع-الصين-1075680962.html
أعضاء في الكونغرس يعلنون عن استعداد أمريكا إرسال قواتها إلى تايوان في حال "النزاع مع الصين"
أعضاء في الكونغرس يعلنون عن استعداد أمريكا إرسال قواتها إلى تايوان في حال "النزاع مع الصين"
صرح مايكل ماكول رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، أن الكونغرس من المرجح أن يدعم إرسال قوات أمريكية إلى تايوان "في حال غزتها الصين". 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T14:09+0000
2023-04-08T14:09+0000
2023-04-08T14:09+0000
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأجاب ماكول في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" عن سؤال حول دعمه لهكذا خطوة: "أعتقد أنه إذا غزت الصين الشيوعية تايوان، فأعتقد أنه إذا دعم الشعب الأمريكي (قرار إرسال القوات)، فإن الكونغرس سيتبع الخطى نفسها".وتابع: "في رأيي (تايوان) تستحق هذه الخطوة لعدة أسباب".وتم رصد 42 طائرة مقاتلة و8 سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من تايوان، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التايوانية على "تويتر" اليوم السبت.وأوضحت الوزارة أن مقاتلات "جي-10"و"جي-11" و"جي-16" وعدة سفن رصدت بالقرب من الجزيرة في منطقة تحديد نظام الدفاع الجوي. في الوقت نفسه، أشارت إلى أن 29 طائرة عبرت "خط الوسط" - الحدود الفعلية في مضيق تايوان.
https://sputnikarabic.ae/20230408/الجيش-الصيني-يتدرب-على-تطويق-تايوان-بالكامل-1075671318.html
أخبار تايوان
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
أعضاء في الكونغرس يعلنون عن استعداد أمريكا إرسال قواتها إلى تايوان في حال "النزاع مع الصين"
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صرح مايكل ماكول رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، أن الكونغرس من المرجح أن يدعم إرسال قوات أمريكية إلى تايوان "في حال غزتها الصين".
وأجاب ماكول في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز
" عن سؤال حول دعمه لهكذا خطوة: "أعتقد أنه إذا غزت الصين الشيوعية تايوان، فأعتقد أنه إذا دعم الشعب الأمريكي (قرار إرسال القوات)، فإن الكونغرس سيتبع الخطى نفسها".
في هذه الحالة سنناقش مع الشعب الأمريكي فيما إذا كان مستعدا لمثل هذه الخطوة، وفيما إذا كانت تايوان تستحق هذا التدخل.
وتابع: "في رأيي (تايوان) تستحق هذه الخطوة لعدة أسباب".
وتم رصد 42 طائرة مقاتلة و8 سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من تايوان، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التايوانية على "تويتر" اليوم السبت.
وأوضحت
الوزارة أن مقاتلات "جي-10"و"جي-11" و"جي-16" وعدة سفن رصدت بالقرب من الجزيرة في منطقة تحديد نظام الدفاع الجوي. في الوقت نفسه، أشارت إلى أن 29 طائرة عبرت "خط الوسط" - الحدود الفعلية في مضيق تايوان.