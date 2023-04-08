https://sputnikarabic.ae/20230408/أنصار-الله-تعلن-وصول-13-أسيرا-من-السعودية-إلى-صنعاء--1075689392.html

"أنصار الله" تعلن وصول 13 أسيرا من السعودية إلى صنعاء

"أنصار الله" تعلن وصول 13 أسيرا من السعودية إلى صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، وصول 13 أسيرا ومعتقلا إلى مطار صنعاء الدولي. 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T19:04+0000

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وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، إن 13 أسيرًا ومعتقلا وصلوا، اليوم السبت، إلى مطار صنعاء الدولي.وأوضح في تغريدة له على "تويتر": "استقبلنا اليوم في مطار صنعاء الدولي 13 أسيراً ومعتقلاً أفرجت عنهم السلطات السعودية في مقابل أسير سعودي أفرجنا عنه في وقتٍ سابق".وعبر المرتضى "عن الأمل في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتنفيذ الصفقة المتفق عليها نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية كشفت، نهاية الشهر الماضي، تفاصيل بشأن عملية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي توصلت إليه الجماعة مع الحكومة، خلال مفاوضات سويسرا، ويشمل 887 أسيرا.وقال المرتضى، عقب عودته إلى صنعاء، إن "الصليب الأحمر سيتولى تنفيذ عملية تبادل 706 من أسرانا و181 من أسرى الطرف الآخر (الحكومة اليمنية) على 3 ثلاث مراحل بدءًا من يوم 19 رمضان".وأضاف المرتضى: "اليوم الأول من تنفيذ عملية التبادل سيكون بين صنعاء وعدن واليوم الثاني بين صنعاء والرياض واليوم الثالث بين صنعاء ومأرب"، مشيرًا إلى أنه "خلال الجولة الأخيرة تم الاتفاق على تشكيل لجان من الطرفين لزيارة أماكن الاحتجاز في صنعاء ومأرب برعاية أممية تحضيرا لصفقات مقبلة".واتفقت الأطراف اليمنية، في سويسرا، على "خطة تنفيذية للإفراج عن 887 أسيرا، بعد اجتماع استمر عشرة أيام في سويسرا.واتفقت الأطراف، بعد ختام الاجتماع "على المعاودة في شهر مايو/ أيار، لمناقشة المزيد من عمليات الإفراج، كما التزمت الأطراف أيضا بتبادل الزيارات المشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات.ورحب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، "بما تم التوصل إليه، موجهًا الشكر إلى جميع الأطراف على تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى هذه النتيجة".وقال: "أنضم لمئات الأسر اليمنية في تطلعنا للتنفيذ العاجل والسلس لعمليات الإفراج، ويحدوني الأمل بأن تنتهي قريبًا معاناة جميع اليمنيين الذين ما زالوا ينتظرون لم شملهم مع أحبائهم الذين يتألمون بسبب المخاوف بشأن مصير ذويهم".

https://sputnikarabic.ae/20230327/أنصار-الله-الصليب-الأحمر-سيتولى-تنفيذ-اتفاق-تبادل-الأسرى-على-3-مراحل-1075209977.html

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