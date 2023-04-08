https://sputnikarabic.ae/20230408/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-إنسانية-لقرى-خطوط-التماس-في-ريف-اللاذقية-1075687675.html

الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس في ريف اللاذقية

الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس في ريف اللاذقية

وزّعت القوات الروسية العاملة في قاعدة حميميم، اليوم السبت، 12 طناً كدفعة أولى من المساعدات الإنسانية على العائلات المتضررة من الزلزال، والمحتاجة في قرية كفرية،... 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T17:23+0000

2023-04-08T17:23+0000

2023-04-08T17:23+0000

اللاذقية

الجيش الروسي

أخبار سوريا اليوم

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن المساعدات التي تم توزيعها لسكان القرية المحاذية لخطوط التماس مع مناطق سيطرة المسلحين الألبان والصينيين، تتضمن مواد غذائية ضرورية، وحليب أطفال، للمتضررين من الزلزال وذوي العسكريين شمالي اللاذقية.وتشمل الدفعة الأولى للمساعدات كلا من قرى (كفرية) و(تلا) و(بيت الشكوحي) و(شوفانية)، على أن تشمل الدفعات اللاحقة قرى أخرى، لتطول جميع المناطق.وقال الملازم أول يفغيني، المسؤول عن توزيع المساعدات الإنسانية في مركز التنسيق الروسي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب السوري بسبب الزلزال، قرر قائد القوات الروسية العاملة في سوريا توزيع 12 طناً من المساعدات الإنسانية للعائلات المتضررة من الزلزال ولذوي العسكريين".وأكد يفغيني استمرار تقديم المساعدات للوصول إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال، مبيناً أنها الدفعة الأولى إلى هذه القرية وستكون هناك دفعات لاحقة.وأشار يفغيني إلى عمق علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين والشعبين منذ الاتحاد السوفييتي وحتى الآن.بدوره، بيّن رئيس بلدية كفرية المهندس فؤاد عميري، أن المساعدات الغذائية تم توزيعها على 1100 عائلة في القرية، مشيراً إلى أهمية هذه المواد الغذائية في مساعدة الأهالي على تدبر حاجاتهم المعيشية.وتقدّم عميري باسم أهالي قرية كفرية بالشكر للجانب الروسي لما يقدمه من مساعدات للمتضررين جراء الزلزال.من جهته، أكد عضو مجلس محافظة اللاذقية، أكرم شعبو، أن أعضاء مجلس المحافظة يتابعون توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تصل إلى اللاذقية، في إطار الخطة التي تنفذها غرفة الإغاثة في اللاذقية.وكانت وزعت القوات الروسية، أمس، 6.5 طن من المساعدات الإنسانية للأهالي المتضررين من الزلزال في قرية بيت حجيرة في ريف اللاذقية.

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اللاذقية, الجيش الروسي, أخبار سوريا اليوم