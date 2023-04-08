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https://sputnikarabic.ae/20230408/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-إنسانية-لقرى-خطوط-التماس-في-ريف-اللاذقية-1075687675.html
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس في ريف اللاذقية
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس في ريف اللاذقية
وزّعت القوات الروسية العاملة في قاعدة حميميم، اليوم السبت، 12 طناً كدفعة أولى من المساعدات الإنسانية على العائلات المتضررة من الزلزال، والمحتاجة في قرية كفرية،... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T17:23+0000
2023-04-08T17:23+0000
اللاذقية
الجيش الروسي
أخبار سوريا اليوم
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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن المساعدات التي تم توزيعها لسكان القرية المحاذية لخطوط التماس مع مناطق سيطرة المسلحين الألبان والصينيين، تتضمن مواد غذائية ضرورية، وحليب أطفال، للمتضررين من الزلزال وذوي العسكريين شمالي اللاذقية.وتشمل الدفعة الأولى للمساعدات كلا من قرى (كفرية) و(تلا) و(بيت الشكوحي) و(شوفانية)، على أن تشمل الدفعات اللاحقة قرى أخرى، لتطول جميع المناطق.وقال الملازم أول يفغيني، المسؤول عن توزيع المساعدات الإنسانية في مركز التنسيق الروسي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب السوري بسبب الزلزال، قرر قائد القوات الروسية العاملة في سوريا توزيع 12 طناً من المساعدات الإنسانية للعائلات المتضررة من الزلزال ولذوي العسكريين".وأكد يفغيني استمرار تقديم المساعدات للوصول إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال، مبيناً أنها الدفعة الأولى إلى هذه القرية وستكون هناك دفعات لاحقة.وأشار يفغيني إلى عمق علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين والشعبين منذ الاتحاد السوفييتي وحتى الآن.بدوره، بيّن رئيس بلدية كفرية المهندس فؤاد عميري، أن المساعدات الغذائية تم توزيعها على 1100 عائلة في القرية، مشيراً إلى أهمية هذه المواد الغذائية في مساعدة الأهالي على تدبر حاجاتهم المعيشية.وتقدّم عميري باسم أهالي قرية كفرية بالشكر للجانب الروسي لما يقدمه من مساعدات للمتضررين جراء الزلزال.من جهته، أكد عضو مجلس محافظة اللاذقية، أكرم شعبو، أن أعضاء مجلس المحافظة يتابعون توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تصل إلى اللاذقية، في إطار الخطة التي تنفذها غرفة الإغاثة في اللاذقية.وكانت وزعت القوات الروسية، أمس، 6.5 طن من المساعدات الإنسانية للأهالي المتضررين من الزلزال في قرية بيت حجيرة في ريف اللاذقية.
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اللاذقية, الجيش الروسي, أخبار سوريا اليوم
اللاذقية, الجيش الروسي, أخبار سوريا اليوم

الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس في ريف اللاذقية

17:23 GMT 08.04.2023
© Sputnik . Munzer Saidالجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس بريف اللاذقية
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس بريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© Sputnik . Munzer Said
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وزّعت القوات الروسية العاملة في قاعدة حميميم، اليوم السبت، 12 طناً كدفعة أولى من المساعدات الإنسانية على العائلات المتضررة من الزلزال، والمحتاجة في قرية كفرية، في ريف اللاذقية الشمالي.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن المساعدات التي تم توزيعها لسكان القرية المحاذية لخطوط التماس مع مناطق سيطرة المسلحين الألبان والصينيين، تتضمن مواد غذائية ضرورية، وحليب أطفال، للمتضررين من الزلزال وذوي العسكريين شمالي اللاذقية.
© Sputnik . Munzer Saidالجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس بريف اللاذقية
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس بريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس بريف اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
وتشمل الدفعة الأولى للمساعدات كلا من قرى (كفرية) و(تلا) و(بيت الشكوحي) و(شوفانية)، على أن تشمل الدفعات اللاحقة قرى أخرى، لتطول جميع المناطق.
وقال الملازم أول يفغيني، المسؤول عن توزيع المساعدات الإنسانية في مركز التنسيق الروسي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب السوري بسبب الزلزال، قرر قائد القوات الروسية العاملة في سوريا توزيع 12 طناً من المساعدات الإنسانية للعائلات المتضررة من الزلزال ولذوي العسكريين".
© Sputnik . Munzer Saidالجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس بريف اللاذقية
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس بريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس بريف اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
وأكد يفغيني استمرار تقديم المساعدات للوصول إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال، مبيناً أنها الدفعة الأولى إلى هذه القرية وستكون هناك دفعات لاحقة.
وأشار يفغيني إلى عمق علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين والشعبين منذ الاتحاد السوفييتي وحتى الآن.
© Munzer Saidالجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس بريف اللاذقية
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس بريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لقرى خطوط التماس بريف اللاذقية
© Munzer Said
بدوره، بيّن رئيس بلدية كفرية المهندس فؤاد عميري، أن المساعدات الغذائية تم توزيعها على 1100 عائلة في القرية، مشيراً إلى أهمية هذه المواد الغذائية في مساعدة الأهالي على تدبر حاجاتهم المعيشية.
وتقدّم عميري باسم أهالي قرية كفرية بالشكر للجانب الروسي لما يقدمه من مساعدات للمتضررين جراء الزلزال.
من جهته، أكد عضو مجلس محافظة اللاذقية، أكرم شعبو، أن أعضاء مجلس المحافظة يتابعون توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تصل إلى اللاذقية، في إطار الخطة التي تنفذها غرفة الإغاثة في اللاذقية.
وكانت وزعت القوات الروسية، أمس، 6.5 طن من المساعدات الإنسانية للأهالي المتضررين من الزلزال في قرية بيت حجيرة في ريف اللاذقية.
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