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الحوثي يرد على تغريدة تمدح سلوك الجيش السعودي في اليمن
الحوثي يرد على تغريدة تمدح سلوك الجيش السعودي في اليمن
رد عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، على تغريدة تمدح سلوك الجيش السعودي خلال حرب اليمن المستمرة منذ 8 سنوات. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T07:42+0000
2023-04-08T07:42+0000
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وكتب حساب سعودي موثق على منصة "تويتر" يسمى "كولومبوس": "هل شاهدتم حرباً عمرها 8 سنوات، لم يهدم فيها بيت ولم تهدم فيها مدرسة ولم يهدم مستشفى ولم تهدم جامعة ولم يهدم مسجد ولم تقتل امرأة أو تغتصب ولم يقتل شيخاً أو طفل أو أسير ولم يحرق شجراً أو يخرب".وأضاف: "فقط إذا كانت بقيادة المملكة العربية السعودية".ورد الحوثي قائلا: "هذا لأننا لا نرى الانتصار على الخصم بارتكاب ما ذكرت ولا نستجيز استهداف ما ذكرت فنحن نحارب بشرف".وأوضح: "الشعب اليمني بقيادته أثبت بتصديه للعدوان، القمة في الأخلاق والتعامل بينما قيادة العدوان ارتكبت كل ما ذكرت من جرائم".وأرفق الحوثي رده بتقرير يتحدث عن الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الحرب، وطلب من صاحب الحساب الاطلاع عليه.ولكن "كولومبوس" رد على الحوثي، بقوله: "من تسبب بالفقر والجوع لليمنيين لا يحق له أن يتحدث عن الشرف في الحروب...".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230408/أنصار-الله-تؤكد-توصلها-إلى-تفاهمات-مع-السعودية-في-كافة-الملفات-فيديو-1075665330.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, قوات التحالف العربي, العالم العربي, الأخبار
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, قوات التحالف العربي, العالم العربي, الأخبار

الحوثي يرد على تغريدة تمدح سلوك الجيش السعودي في اليمن

07:42 GMT 08.04.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISمحمد علي الحوثي
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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رد عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، على تغريدة تمدح سلوك الجيش السعودي خلال حرب اليمن المستمرة منذ 8 سنوات.
وكتب حساب سعودي موثق على منصة "تويتر" يسمى "كولومبوس": "هل شاهدتم حرباً عمرها 8 سنوات، لم يهدم فيها بيت ولم تهدم فيها مدرسة ولم يهدم مستشفى ولم تهدم جامعة ولم يهدم مسجد ولم تقتل امرأة أو تغتصب ولم يقتل شيخاً أو طفل أو أسير ولم يحرق شجراً أو يخرب".
وأضاف: "فقط إذا كانت بقيادة المملكة العربية السعودية".
ورد الحوثي قائلا: "هذا لأننا لا نرى الانتصار على الخصم بارتكاب ما ذكرت ولا نستجيز استهداف ما ذكرت فنحن نحارب بشرف".
وأوضح: "الشعب اليمني بقيادته أثبت بتصديه للعدوان، القمة في الأخلاق والتعامل بينما قيادة العدوان ارتكبت كل ما ذكرت من جرائم".
وأرفق الحوثي رده بتقرير يتحدث عن الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الحرب، وطلب من صاحب الحساب الاطلاع عليه.
ولكن "كولومبوس" رد على الحوثي، بقوله: "من تسبب بالفقر والجوع لليمنيين لا يحق له أن يتحدث عن الشرف في الحروب...".
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وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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