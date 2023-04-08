https://sputnikarabic.ae/20230408/تلسكوب-جيمس-ويب-يلتقط-صورة-جديدة-لكوكب-أورانوس-1075667365.html
تلسكوب "جيمس ويب" يلتقط صورة جديدة مذهلة لكوكب أورانوس
تلسكوب "جيمس ويب" يلتقط صورة جديدة مذهلة لكوكب أورانوس
التقط تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة "ناسا" صورة جديدة مذهلة للعملاق الجليدي في النظام الشمسي، كوكب أورانوس، حسبما ذكرت الوكالة يوم الخميس. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T05:47+0000
2023-04-08T05:47+0000
2023-04-08T05:48+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103187/26/1031872628_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_ab408561b9699fa2aa09bda6fa8c5a67.jpg
تظهر في الصورة الجديدة حلقات لافتة للنظر بالإضافة إلى ملامح ساطعة في الغلاف الجوي للكوكب. التُقطت صورة أورانوس الجديدة بواسطة كاميرا "جيمس ويب" القريبة من الأشعة تحت الحمراء يوم 6 فبراير/شباط. ويظهر على الكوكب لون أزرق في الصورة التمثيلية الملونة، التي تم إنشاؤها من خلال مزيج من البيانات المأخوذة من مرشحين 1.4 ميكرون و3.0 ميكرون، وتظهر باللونين الأزرق والبرتقالي، على التوالي. تثبت بيانات تلسكوب "جيمس ويب" مدى حساسية المرصد غير المسبوقة لأضعف حلقات الغبار، التي لم يتم تصويرها إلا من قبل منشأتين أخريين فقط وهما: المركبة الفضائية "فوياجر 2" أثناء تحليقها فوق الكوكب في عام 1986، و"مرصد كيك" الذي يمتلك نظام بصريات تكيفية متقدمًا، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" عن "ناسا". تجدر الإشارة إلى أن تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، المرصد الأول لعلوم الفضاء في العالم، هو برنامج دولي تقوده "ناسا" مع وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية. ويسعى "ويب" لحل الألغاز في النظام الشمسي، وينظر إلى ما وراء العوالم البعيدة حول النجوم الأخرى، ويبحث في البنيات والأصول الغامضة لكوننا ومكاننا فيه، وفقا لما ذكرته "ناسا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103187/26/1031872628_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_3b7228d2159e082278ad062166e2a4e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
تلسكوب "جيمس ويب" يلتقط صورة جديدة مذهلة لكوكب أورانوس
05:47 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 05:48 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
التقط تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة "ناسا" صورة جديدة مذهلة للعملاق الجليدي في النظام الشمسي، كوكب أورانوس، حسبما ذكرت الوكالة يوم الخميس.
تظهر في الصورة الجديدة حلقات لافتة للنظر بالإضافة إلى ملامح ساطعة في الغلاف الجوي للكوكب.
التُقطت صورة أورانوس الجديدة بواسطة كاميرا "جيمس ويب" القريبة من الأشعة تحت الحمراء يوم 6 فبراير/شباط.
ويظهر على الكوكب لون أزرق في الصورة التمثيلية الملونة، التي تم إنشاؤها من خلال مزيج من البيانات المأخوذة من مرشحين 1.4 ميكرون و3.0 ميكرون، وتظهر باللونين الأزرق والبرتقالي، على التوالي.
تثبت بيانات تلسكوب "جيمس ويب" مدى حساسية المرصد غير المسبوقة لأضعف حلقات الغبار، التي لم يتم تصويرها إلا من قبل منشأتين أخريين فقط وهما: المركبة الفضائية "فوياجر 2" أثناء تحليقها فوق الكوكب في عام 1986، و"مرصد كيك" الذي يمتلك نظام بصريات تكيفية متقدمًا، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" عن "ناسا".
تجدر الإشارة إلى أن تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، المرصد الأول لعلوم الفضاء في العالم، هو برنامج دولي تقوده "ناسا" مع وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية. ويسعى "ويب" لحل الألغاز في النظام الشمسي، وينظر إلى ما وراء العوالم البعيدة حول النجوم الأخرى، ويبحث في البنيات والأصول الغامضة لكوننا ومكاننا فيه، وفقا لما ذكرته "ناسا".