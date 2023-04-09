https://sputnikarabic.ae/20230409/أردوغان-يعلن-إطلاق-أول-قمر-صناعي-تركي-للمراقبة--1075712947.html
أردوغان يعلن إطلاق أول قمر صناعي تركي للمراقبة
أردوغان يعلن إطلاق أول قمر صناعي تركي للمراقبة
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده ستطلق أول قمر صناعي للمراقبة، يوم الثلاثاء المقبل. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T12:52+0000
2023-04-09T12:52+0000
2023-04-09T12:52+0000
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رجب طيب أردوغان
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وكتب على "تويتر"، أن القمر "آي إم إي سي إي"، تم إنتاجه بوسائل محلية ووطنية، وسيتم إطلاقه في مدار الفضاء في 11 نيسان/ أبريل الجاري.وأضاف أردوغان أن بلاده ستستمر بالوجود في سباق الفضاء العالمي، بفضل مواردها البشرية المدربة، والفرص التي تقدمها، والتقنيات التي طورتها.ويعد "آي إم إي سي إي" قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد، تم إنتاجه بموارد محلية تركية تصل إلى 60%، من قبل معهد أبحاث تقنيات الفضاء، التابع لمجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأشارت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية في بيان لها، إلى أن قمر "آي إم إي سي إي" سيلبي الحاجة إلى صور عالية الدقة للأقمار الصناعية لتركيا، في مدار متزامن مع الشمس، على ارتفاع 680 كيلومترا.ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل إطلاق القمر الصناعي "آي إم إي سي إي"، في مقر المعهد في العاصمة أنقرة، بمشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك، بحسب موقع "ترك برس".ويبلغ وزن القمر الذي سيتم إطلاقه من قاعدة فاندينبيرغ الأمريكية، نحو 700 كيلوغرام.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102997/31/1029973159_0:292:2667:2292_1920x0_80_0_0_81138b67c1256a23720a94be58d74f8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يعلن إطلاق أول قمر صناعي تركي للمراقبة
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده ستطلق أول قمر صناعي للمراقبة، يوم الثلاثاء المقبل.
وكتب على "تويتر"، أن القمر "آي إم إي سي إي"، تم إنتاجه بوسائل محلية ووطنية، وسيتم إطلاقه في مدار الفضاء في 11 نيسان/ أبريل الجاري.
وأضاف أردوغان
أن بلاده ستستمر بالوجود في سباق الفضاء العالمي، بفضل مواردها البشرية المدربة، والفرص التي تقدمها، والتقنيات التي طورتها.
ويعد "آي إم إي سي إي" قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد، تم إنتاجه بموارد محلية تركية تصل إلى 60%، من قبل معهد أبحاث تقنيات الفضاء، التابع لمجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا، وفقا لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وأشارت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية في بيان لها، إلى أن قمر "آي إم إي سي إي" سيلبي الحاجة إلى صور عالية الدقة للأقمار الصناعية لتركيا، في مدار متزامن مع الشمس، على ارتفاع 680 كيلومترا.
ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل إطلاق القمر الصناعي "آي إم إي سي إي"، في مقر المعهد في العاصمة أنقرة، بمشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك، بحسب موقع
"ترك برس".
ويبلغ وزن القمر الذي سيتم إطلاقه من قاعدة فاندينبيرغ الأمريكية، نحو 700 كيلوغرام.