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أردوغان يعلن موعد تسليم أكبر حاملة طائرات وطنية للجيش التركي
أردوغان يعلن موعد تسليم أكبر حاملة طائرات وطنية للجيش التركي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيتم تشغيل حاملة الطائرات الوطنية "TCG Anadolu"، يوم الاثنين المقبل، وتسليمها للجيش. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T17:27+0000
2023-04-08T17:27+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، أثناء عملية افتتاح مشروع خط مترو أنفاق في إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أردوغان: "يوم الاثنين سنبدأ بإذن الله تشغيل حاملة طائراتنا الوطنية وتسليمها إلى قواتنا المسلحة، وذلك في مراسم تقام في منطقة بنديك في إسطنبول".وحاملة الطائرات"TCG Anadolu" هي أكبر سفينة حربية مصنعة بإمكانات محلية.وفي هذا الإطار، أشاد الرئيس التركي بالمشروعات التي تنفذها تركيا خلال السنوات الأخيرة.واستشهد أردوغان بتصنيع بلاده للسيارة الكهربائية المحلية "Togg"، والمدن الطبية، ومشاريع الصناعات الدفاعية.وتعهد أردوغان بتصدير هذه السيارة ليراها الأتراك في شوارع الدول الأخرى بعد أن شاهدوها في شوارعهم.
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش التركي
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش التركي

أردوغان يعلن موعد تسليم أكبر حاملة طائرات وطنية للجيش التركي

17:27 GMT 08.04.2023
© AFP 2023 / THOMAS PETERرجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / THOMAS PETER
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيتم تشغيل حاملة الطائرات الوطنية "TCG Anadolu"، يوم الاثنين المقبل، وتسليمها للجيش.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، أثناء عملية افتتاح مشروع خط مترو أنفاق في إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال أردوغان: "يوم الاثنين سنبدأ بإذن الله تشغيل حاملة طائراتنا الوطنية وتسليمها إلى قواتنا المسلحة، وذلك في مراسم تقام في منطقة بنديك في إسطنبول".
وحاملة الطائرات"TCG Anadolu" هي أكبر سفينة حربية مصنعة بإمكانات محلية.
وفي هذا الإطار، أشاد الرئيس التركي بالمشروعات التي تنفذها تركيا خلال السنوات الأخيرة.
واستشهد أردوغان بتصنيع بلاده للسيارة الكهربائية المحلية "Togg"، والمدن الطبية، ومشاريع الصناعات الدفاعية.
وتعهد أردوغان بتصدير هذه السيارة ليراها الأتراك في شوارع الدول الأخرى بعد أن شاهدوها في شوارعهم.
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