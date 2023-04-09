https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-سوق-النفط-العالمي-أصبح-تحت-سيطرة-السعودية-بعد-قرار-أوبك-خفض-الإنتاج-1075713315.html
إعلام: سوق النفط العالمي أصبح تحت سيطرة السعودية بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج
إعلام: سوق النفط العالمي أصبح تحت سيطرة السعودية بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج
أفادت وكالة أنباء غربية، بأن سوق النفط العالمي أصبح تحت سيطرة المملكة العربية السعودية بعد أن خفضت "أوبك+" الإنتاج. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T12:52+0000
2023-04-09T12:52+0000
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وجاء في وكالة "بلومبيرغ": "هناك شيء واحد مؤكد، لقد حدث الآن تحول كبير في السيطرة على سوق النفط العالمية، الآن أصبح في أيدي المملكة العربية السعودية وحلفائها، مع تداعيات هائلة على الجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي".وأشارت الوكالة إلى أن استراتيجية "أوبك +" أدت إلى "صدمة" في سوق السلع العالمية.وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، أكبر منتج للنفط في "أوبك"، عن خفض 500 ألف برميل يوميا للحفاظ على استقرار سوق النفط، إضافةً إلى خفض الإمارات 144 ألف برميل يوميا، والعراق 211 ألفا، والكويت 128 ألفا، وكازاخستان 78 ألفا، وعمان 40 ألفا، والجزائر 48 ألف برميل.في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت "أوبك +" على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام، وهو أكبر خفض منذ بداية الوباء (كورونا) ويعادل نحو 2% من الطلب العالمي على النفط، وهي خطوة أثارت غضب واشنطن، حيث أدى تقليص المعروض إلى زيادة أسعار النفط.
https://sputnikarabic.ae/20230409/برلماني-روسي-جزء-من-العالم-العربي-يتحد-مع-روسيا-ضد-إملاءات-أمريكا-1075706210.html
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العالم, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أوبك
العالم, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أوبك
إعلام: سوق النفط العالمي أصبح تحت سيطرة السعودية بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج
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أفادت وكالة أنباء غربية، بأن سوق النفط العالمي أصبح تحت سيطرة المملكة العربية السعودية بعد أن خفضت "أوبك+" الإنتاج.
وجاء في وكالة
"بلومبيرغ": "هناك شيء واحد مؤكد، لقد حدث الآن تحول كبير في السيطرة على سوق النفط العالمية، الآن أصبح في أيدي المملكة العربية السعودية وحلفائها، مع تداعيات هائلة على الجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي".
وأشارت الوكالة إلى أن استراتيجية "أوبك +" أدت إلى "صدمة" في سوق السلع العالمية.
وبيّنت الوكالة أن التخفيضات غير المتوقعة في "أوبك +" أثارت بالفعل مخاوف بشأن استئناف التضخم، وهذه المخاوف المتجددة بشأن التضخم ستشتد في الأشهر المقبلة.
وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، أكبر منتج للنفط في "أوبك"، عن خفض 500 ألف برميل يوميا للحفاظ على استقرار سوق النفط، إضافةً إلى خفض الإمارات 144 ألف برميل يوميا، والعراق 211 ألفا، والكويت 128 ألفا، وكازاخستان 78 ألفا، وعمان 40 ألفا، والجزائر 48 ألف برميل.
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت "أوبك +" على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام، وهو أكبر خفض منذ بداية الوباء (كورونا) ويعادل نحو 2% من الطلب العالمي على النفط، وهي خطوة أثارت غضب واشنطن، حيث أدى تقليص المعروض إلى زيادة أسعار النفط.