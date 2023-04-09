https://sputnikarabic.ae/20230409/برلماني-روسي-جزء-من-العالم-العربي-يتحد-مع-روسيا-ضد-إملاءات-أمريكا-1075706210.html

برلماني روسي: جزء من العالم العربي يتحد مع روسيا ضد إملاءات أمريكا

برلماني روسي: جزء من العالم العربي يتحد مع روسيا ضد إملاءات أمريكا

اعتبر عضو مجلس الفيدرالية الروسي، أليكسي بوشكوف، أن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية و6 دول أخرى في "أوبك +" لخفض إنتاج النفط، هو إشارة واضحة إلى أن... 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T10:07+0000

2023-04-09T10:07+0000

2023-04-09T10:08+0000

روسيا

العالم العربي

السعودية

أوبك

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وأشار البرلماني إلى أن أمريكا راهنت على خفض أسعار النفط، بهدف تقويض إيرادات الميزانية الروسية، لكنها حصلت على العكس.وختم بوشكوف بالقول: "وفقًا للتقديرات الغربية، يمكن أن تقفز الأسعار الآن إلى 100 دولار للبرميل، وإذا ارتفعت الأسعار، فإن هذا سيعوض أكثر من انخفاض المبيعات".وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، عن خفض 500 ألف برميل يوميا للحفاظ على استقرار سوق النفط، إضافةً إلى خفض الإمارات 144 ألف برميل يوميا، والعراق 211 ألفا، والكويت 128 ألفا، وكازاخستان 78 ألفا، وعمان 40 ألفا، والجزائر 48 ألف برميل.في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت "أوبك +" على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام، وهو أكبر خفض منذ بداية الوباء (كورونا) ويعادل نحو 2% من الطلب العالمي على النفط، وهي خطوة أثارت غضب واشنطن، حيث أدى تقليص المعروض إلى زيادة أسعار النفط.تجادل الولايات المتحدة أن العالم بحاجة إلى أسعار نفط منخفضة، حيث يمكن أن تضر الأسعار المرتفعة بالنمو الاقتصادي وتساعد روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230404/محلل-سعودي-المملكة-لا-تقبل-إملاءات-وخفض-الإنتاج-يحقق-مصالح-منظمة-أوبك-1075519471.html

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