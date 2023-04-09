https://sputnikarabic.ae/20230409/برلماني-روسي-جزء-من-العالم-العربي-يتحد-مع-روسيا-ضد-إملاءات-أمريكا-1075706210.html
برلماني روسي: جزء من العالم العربي يتحد مع روسيا ضد إملاءات أمريكا
برلماني روسي: جزء من العالم العربي يتحد مع روسيا ضد إملاءات أمريكا
اعتبر عضو مجلس الفيدرالية الروسي، أليكسي بوشكوف، أن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية و6 دول أخرى في "أوبك +" لخفض إنتاج النفط، هو إشارة واضحة إلى أن... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T10:07+0000
2023-04-09T10:07+0000
2023-04-09T10:08+0000
روسيا
العالم العربي
السعودية
أوبك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0d/1049236478_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50a47079439593aea77eaee38cf7e384.jpg
وأشار البرلماني إلى أن أمريكا راهنت على خفض أسعار النفط، بهدف تقويض إيرادات الميزانية الروسية، لكنها حصلت على العكس.وختم بوشكوف بالقول: "وفقًا للتقديرات الغربية، يمكن أن تقفز الأسعار الآن إلى 100 دولار للبرميل، وإذا ارتفعت الأسعار، فإن هذا سيعوض أكثر من انخفاض المبيعات".وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، عن خفض 500 ألف برميل يوميا للحفاظ على استقرار سوق النفط، إضافةً إلى خفض الإمارات 144 ألف برميل يوميا، والعراق 211 ألفا، والكويت 128 ألفا، وكازاخستان 78 ألفا، وعمان 40 ألفا، والجزائر 48 ألف برميل.في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت "أوبك +" على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام، وهو أكبر خفض منذ بداية الوباء (كورونا) ويعادل نحو 2% من الطلب العالمي على النفط، وهي خطوة أثارت غضب واشنطن، حيث أدى تقليص المعروض إلى زيادة أسعار النفط.تجادل الولايات المتحدة أن العالم بحاجة إلى أسعار نفط منخفضة، حيث يمكن أن تضر الأسعار المرتفعة بالنمو الاقتصادي وتساعد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230404/محلل-سعودي-المملكة-لا-تقبل-إملاءات-وخفض-الإنتاج-يحقق-مصالح-منظمة-أوبك-1075519471.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0d/1049236478_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7afdc8cf90bad817581d5d3fed01fac8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, السعودية, أوبك
روسيا, العالم العربي, السعودية, أوبك
برلماني روسي: جزء من العالم العربي يتحد مع روسيا ضد إملاءات أمريكا
10:07 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 10:08 GMT 09.04.2023) تابعنا عبر
اعتبر عضو مجلس الفيدرالية الروسي، أليكسي بوشكوف، أن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية و6 دول أخرى في "أوبك +" لخفض إنتاج النفط، هو إشارة واضحة إلى أن جزءا من العالم العربي يتحد مع روسيا ضد إملاءات أمريكا.
وأشار البرلماني إلى أن أمريكا راهنت على خفض أسعار النفط، بهدف تقويض إيرادات الميزانية الروسية، لكنها حصلت على العكس.
وختم بوشكوف بالقول: "وفقًا للتقديرات الغربية، يمكن أن تقفز الأسعار الآن إلى 100 دولار للبرميل، وإذا ارتفعت الأسعار، فإن هذا سيعوض أكثر من انخفاض المبيعات".
وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، عن خفض 500 ألف برميل يوميا للحفاظ على استقرار سوق النفط، إضافةً إلى خفض الإمارات 144 ألف برميل يوميا، والعراق 211 ألفا، والكويت 128 ألفا، وكازاخستان 78 ألفا، وعمان 40 ألفا، والجزائر 48 ألف برميل.
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت "أوبك +" على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام، وهو أكبر خفض منذ بداية الوباء (كورونا) ويعادل نحو 2% من الطلب العالمي على النفط، وهي خطوة أثارت غضب واشنطن
، حيث أدى تقليص المعروض إلى زيادة أسعار النفط.
تجادل الولايات المتحدة أن العالم بحاجة إلى أسعار نفط منخفضة، حيث يمكن أن تضر الأسعار المرتفعة بالنمو الاقتصادي وتساعد روسيا
.