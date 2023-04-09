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https://sputnikarabic.ae/20230409/اكتشاف-دليل-قاطع-على-استخدام-العقاقير-النباتية-في-العصر-البرونزي-1075725808.html
اكتشاف دليل قاطع على استخدام العقاقير النباتية في العصر البرونزي
اكتشاف دليل قاطع على استخدام العقاقير النباتية في العصر البرونزي
عثر الباحثون على دليل قاطع لاستخدام الإنسان للعقاقير في العصر البرونزي، وذلك بفضل اكتشاف حفريات أثرية في كهف مخصص للدفن والطقوس الدينية يعود في مينوركا بجزر... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T21:57+0000
2023-04-09T21:57+0000
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وقالت مجلة "ناتشر" إن حفريات شعر الأشخاص المشاركون في طقوس جنائزية فردية أتاحت الفرصة لاستكشاف استخدام العقاقير المصنعة من نباتات كانت شائعة بين الناس في العصر البرونزي المتأخر.ثبتت تلك النتائج بعد إجراء تحليلات كيميائية لعينة من هذا الشعر باستخدام مطياف الكتلة اللوني السائل عالي الدقة (UHPLC-HRMS)، حيث تم الكشف عن قلويدات الإيفيدرين والأتروبين والسكوبولامين وتقدير تركيزاتها.تؤكد هذه النتائج استخدام النباتات القلوية المختلفة من قبل المجتمعات المحلية في هذه الجزيرة الواقعة في غرب البحر الأبيض المتوسط في بداية الألفية الأولى قبل الميلاد.يشار إلى أنه في وقت مبكر من العصر الحجري القديم، تعرف البشر على الخصائص غير الغذائية لبعض النباتات معينة، ومن المثير للاهتمام، أن المواد المكتشفة في هذه الدراسة ليست مناسبة لتخفيف الألم الناتج عن الحالات المرضية الشديدة التي عانى منها السكان المدفونون في هذا الكهف، مثل الخراجات، والتسوس الحاد ، والاعتلال المفصلي.وتمثل معالجة واستخدام هذه المواد وتطبيقاتها معرفة متخصصة للغاية، ما يعني أن البشر في هذا العصر كانوا قادرين على التحكم في الآثار الجانبية للأدوية النباتية.
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منوعات, علوم, الأخبار, الصحة
منوعات, علوم, الأخبار, الصحة

اكتشاف دليل قاطع على استخدام العقاقير النباتية في العصر البرونزي

21:57 GMT 09.04.2023
© Sputnik . Vsevolod Tarasevich / حفريات
حفريات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . Vsevolod Tarasevich /
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عثر الباحثون على دليل قاطع لاستخدام الإنسان للعقاقير في العصر البرونزي، وذلك بفضل اكتشاف حفريات أثرية في كهف مخصص للدفن والطقوس الدينية يعود في مينوركا بجزر البليار شرقي إسبانيا.
وقالت مجلة "ناتشر" إن حفريات شعر الأشخاص المشاركون في طقوس جنائزية فردية أتاحت الفرصة لاستكشاف استخدام العقاقير المصنعة من نباتات كانت شائعة بين الناس في العصر البرونزي المتأخر.
ثبتت تلك النتائج بعد إجراء تحليلات كيميائية لعينة من هذا الشعر باستخدام مطياف الكتلة اللوني السائل عالي الدقة (UHPLC-HRMS)، حيث تم الكشف عن قلويدات الإيفيدرين والأتروبين والسكوبولامين وتقدير تركيزاتها.
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تؤكد هذه النتائج استخدام النباتات القلوية المختلفة من قبل المجتمعات المحلية في هذه الجزيرة الواقعة في غرب البحر الأبيض المتوسط في بداية الألفية الأولى قبل الميلاد.
يشار إلى أنه في وقت مبكر من العصر الحجري القديم، تعرف البشر على الخصائص غير الغذائية لبعض النباتات معينة، ومن المثير للاهتمام، أن المواد المكتشفة في هذه الدراسة ليست مناسبة لتخفيف الألم الناتج عن الحالات المرضية الشديدة التي عانى منها السكان المدفونون في هذا الكهف، مثل الخراجات، والتسوس الحاد ، والاعتلال المفصلي.
وتمثل معالجة واستخدام هذه المواد وتطبيقاتها معرفة متخصصة للغاية، ما يعني أن البشر في هذا العصر كانوا قادرين على التحكم في الآثار الجانبية للأدوية النباتية.
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