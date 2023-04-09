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https://sputnikarabic.ae/20230409/مصرع-4-أشخاص-أثناء-انهيار-جليدي-في-جبال--الألب-الفرنسية-فيديو-1075720533.html
مصرع 4 أشخاص أثناء انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية... فيديو
مصرع 4 أشخاص أثناء انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية... فيديو
برعت الطبيعة على مر العصور بتذكير الإنسان أن بطشها يفوق ذكاءه مهما بلغ من التطور والتحضر، ومهما شيّد من القصور والقلاع فإنها لا تشكل شيئا أمام سخطها. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T16:01+0000
2023-04-09T16:01+0000
أخبار فرنسا
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وتنوعت الكوارث الطبيعية عبر العصور من الثورانات البركانية، إلى الفيضانات مثل تسونامي إندونيسيا، إلى الزلازل المدمرة - والتي عانت منها منطقتنا العربية أخيرا.ولقي 4 أشخاص مصرعهم إثر هذا الحدث المهول.
أخبار فرنسا
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أخبار فرنسا , نادي الفيديو
أخبار فرنسا , نادي الفيديو

مصرع 4 أشخاص أثناء انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية... فيديو

16:01 GMT 09.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Zairon / Voew from the Aiguille du Midi to the Mont-Blanc, Chamonix-Mont-Blanc, Department of Upper Savoy, Region of Auvergne-Rhône-Alpes (former Auvergne), France (cropped photo)منظر يطل على مونت بلانك في جبال الألب، فرنسا
منظر يطل على مونت بلانك في جبال الألب، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Zairon / Voew from the Aiguille du Midi to the Mont-Blanc, Chamonix-Mont-Blanc, Department of Upper Savoy, Region of Auvergne-Rhône-Alpes (former Auvergne), France (cropped photo)
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برعت الطبيعة على مر العصور بتذكير الإنسان أن بطشها يفوق ذكاءه مهما بلغ من التطور والتحضر، ومهما شيّد من القصور والقلاع فإنها لا تشكل شيئا أمام سخطها.
وتنوعت الكوارث الطبيعية عبر العصور من الثورانات البركانية، إلى الفيضانات مثل تسونامي إندونيسيا، إلى الزلازل المدمرة - والتي عانت منها منطقتنا العربية أخيرا.

وآخر هذه المظاهر كان ما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مشاهد انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم إثر هذا الحدث المهول.
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