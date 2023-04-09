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"لواء القدس" الفلسطيني ينفي لـ"سبوتنيك" مسؤوليته عن الاستهداف الصاروخي للجيش الإسرائيلي في الجولان
- سبوتنيك عربي, 1920
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230409/مقطع-فيديو-متداول-يوثق-جرائم-الحرب-الأمريكية-في-العراق-1075702735.html
مقطع فيديو متداول يوثق جرائم الحرب الأمريكية في العراق
مقطع فيديو متداول يوثق جرائم الحرب الأمريكية في العراق
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل، مقطع فيديو يوثق جرائم الحرب الأمريكية في العراق، كان مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج قد كشف عنه في أبريل/ نيسان 2010، أي قبل... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T08:47+0000
2023-04-09T08:58+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج
العالم
العالم العربي
الجيش الأمريكي
نادي الفيديو
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في الفيديو المتداول، تقوم مروحية أمريكية من طراز "أباتشي" بإطلاق النار على المدنيين العراقيين.وكان الصحفيون العراقيون، سعيد شماغ ونمير نور الدين، ضمن مجموعة تضم ما لا يقل عن 10 عراقيين قتلوا في ذلك اليوم حين اعتبرتهم، بالخطأ، القوات الأمريكية بأنهم متطرفون مسلحون.كما تضمن الفيديو تسجيلا صوتيا للاتصالات اللاسلكية من وإلى طاقم المروحية.ويعتبر هذا الفيديو السبب في اكتساب موقع ويكيليكس شهرة عالمية، ومن دونه كان سيتم إحاطة هذه المأساة بالكتمان.وأثار الفيديو غضب نشطاء الإنترنت، معتبرين أن الديمقراطية الأمريكية تقتل الأبرياء دون منطق، وأن هذا الفعل "مجرد قتل للمتعة". يذكر أن جوليان أسانج يواجه عقوبة السجن لـ 175 عاما بسبب هذا الفيديو.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج, العالم, العالم العربي, الجيش الأمريكي, نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج, العالم, العالم العربي, الجيش الأمريكي, نادي الفيديو

مقطع فيديو متداول يوثق جرائم الحرب الأمريكية في العراق

08:47 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 08:58 GMT 09.04.2023)
© flickr.com / Gonzalo Alonsoمروحية أباتشي
مروحية أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© flickr.com / Gonzalo Alonso
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انتشر مؤخرا على مواقع التواصل، مقطع فيديو يوثق جرائم الحرب الأمريكية في العراق، كان مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج قد كشف عنه في أبريل/ نيسان 2010، أي قبل 13 عاما.
في الفيديو المتداول، تقوم مروحية أمريكية من طراز "أباتشي" بإطلاق النار على المدنيين العراقيين.
وكان الصحفيون العراقيون، سعيد شماغ ونمير نور الدين، ضمن مجموعة تضم ما لا يقل عن 10 عراقيين قتلوا في ذلك اليوم حين اعتبرتهم، بالخطأ، القوات الأمريكية بأنهم متطرفون مسلحون.
كما تضمن الفيديو تسجيلا صوتيا للاتصالات اللاسلكية من وإلى طاقم المروحية.
ويعتبر هذا الفيديو السبب في اكتساب موقع ويكيليكس شهرة عالمية، ومن دونه كان سيتم إحاطة هذه المأساة بالكتمان.
وأثار الفيديو غضب نشطاء الإنترنت، معتبرين أن الديمقراطية الأمريكية تقتل الأبرياء دون منطق، وأن هذا الفعل "مجرد قتل للمتعة".
يذكر أن جوليان أسانج يواجه عقوبة السجن لـ 175 عاما بسبب هذا الفيديو.
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