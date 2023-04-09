وفاة آخر مدعي عام في محاكمات نورمبرغ للنازية عن عمر ناهز 103 أعوام
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالحرب العالمية الثانية 1939 - 1945. ثكنات معسكر اعتقال أوشفيتز في ينايرم كانون الثاني 1945. يعد معسكر أوشفيتز أكبر معسكرات الإبادة النازية وأكثرها بقاء لفترة زمنية طويلة. لذا، فقد أصبح أحد الرموز الرئيسية للمحرقة (الهولوكوست). وفقًا لوثائق محكمة نورمبرغ، قُتل 2.8 مليون شخص في المعسكر خلال فترة 1941-1945، 90٪ منهم كانوا من اليهود.
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توفي آخر مدعي عام من المشاركين في محاكمات نورمبرغ، التي قاضت مجموعة من كبار مجرمي الحرب النازيين، المحامي الأمريكي بنجامين فيرينكز، في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 103 أعوام.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "فيرينكز كان آخر المدعين الأحياء الذين شاركوا" في محاكمات نورمبرغ، وتوفي عن عمر ناهز 103 أعوام، وأنه خلال المحاكمة، ساهم في إدانة 22 من قادة كتائب الموت النازية.
استمرت المحاكمات العسكرية في نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية من نوفمبر/تشرين الثاني 1945 إلى أكتوبر/تشرين الأول 1946 تحت قيادة محكمة عسكرية دولية مؤلفة من ثمانية قضاة من أربعة بلدان من الحلفاء المناهض لهتلر وأربعة مدعين عامين، فيرينكز شارك ضمن فريق المدعين بعملية التحقيق.