https://sputnikarabic.ae/20230410/ارتفاع-خسائر-حقول-الفراولة-الإسبانية-بسبب-تأخر-وصول-العاملات-المغربيات-1075753486.html
ارتفاع خسائر حقول الفراولة الإسبانية بسبب تأخر وصول العاملات المغربيات
ارتفاع خسائر حقول الفراولة الإسبانية بسبب تأخر وصول العاملات المغربيات
قالت تقارير إعلامية إن تأخر وصول العاملات المغربيات تسبب في خسائر مالية كبيرة لحقول الفراولة الإسبانية. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T18:50+0000
2023-04-10T18:50+0000
2023-04-10T18:50+0000
أخبار المغرب اليوم
الأخبار
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103252/81/1032528142_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_d587fdf9ce7a357cb91061368308b290.jpg
ووفق تقرير نشره موقع "هسبريس"، فإن الحقول الإسبانية في منطقة "هويلبا" اشتكت من تعرضها لخسائر كبيرة بسبب تأخر وصول العاملات المغربيات الآتي يقمن بعملية جني المحاصيل.ونقل الموقع المغربي عن فيليكس سانز، وهو أحد المستثمرين في منطقة "هويلبا"، "استياء الضيعات الزراعية الإيبيرية من "الخسائر المالية" التي تتكبدها جراء تأخر وصول دفعة شهر مارس من العاملات المغربيات في حقول الفراولة".وقال سانز: "وضعية الجفاف غير المسبوقة عقدت أوضاع المهنيين؛ ما يتطلب ضرورة وصول جميع الدفعات في الوقت المناسب لتفادي الخسائر المالية والفلاحية، بالنظر إلى التغير المناخي الذي أرخى بظلاله على الإنتاج الفلاحي الدولي".يشار إلى أن إقليم "هويلبا" ينتج منفردا قرابة 99.7% من إجمالي إنتاج الفرالة في إسبانيا، حيث حقق من تصديرها أكثر من 994 مليون يورو خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2019.ويعمل في الحقول الإسبانية طبقا لإحصاءات العام 2019، 19 ألفا و179 عاملة، وذلك بعد أن كانوا 2000 عاملة سنة 2016.
https://sputnikarabic.ae/20200529/عاملات-الفراولة-المغربيات-بين-خطر-كورونا-ومعاناة-الترحيل-من-إسبانيا-1045567535.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103252/81/1032528142_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_35b7f615c9376be826d7d5e5f6a62c90.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
ارتفاع خسائر حقول الفراولة الإسبانية بسبب تأخر وصول العاملات المغربيات
تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن تأخر وصول العاملات المغربيات تسبب في خسائر مالية كبيرة لحقول الفراولة الإسبانية.
ووفق تقرير نشره
موقع "هسبريس"، فإن الحقول الإسبانية في منطقة "هويلبا" اشتكت من تعرضها لخسائر كبيرة بسبب تأخر وصول العاملات المغربيات الآتي يقمن بعملية جني المحاصيل.
ونقل الموقع المغربي عن فيليكس سانز، وهو أحد المستثمرين في منطقة
"هويلبا"، "استياء الضيعات الزراعية الإيبيرية من "الخسائر المالية" التي تتكبدها جراء تأخر وصول دفعة شهر مارس من العاملات المغربيات في حقول الفراولة".
وقال سانز: "وضعية الجفاف غير المسبوقة عقدت أوضاع المهنيين؛ ما يتطلب ضرورة وصول جميع الدفعات في الوقت المناسب لتفادي الخسائر المالية والفلاحية، بالنظر إلى التغير المناخي الذي أرخى بظلاله على الإنتاج الفلاحي الدولي".
وأوضح أنه "كان من الممكن زيادة أعداد العاملات الزراعيات القادمات من المغرب؛ لكن ذلك تعثر بسبب تداعيات جائحة كورونا خلال العام الماضي، مناشدا السلطات المغربية والإسبانية ضرورة "التحرك بشكل سريع لإنهاء هذه المشكلة".
يشار إلى أن إقليم "هويلبا" ينتج منفردا قرابة 99.7% من إجمالي إنتاج الفرالة في إسبانيا، حيث حقق من تصديرها أكثر من 994 مليون يورو خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ويعمل في الحقول
الإسبانية طبقا لإحصاءات العام 2019، 19 ألفا و179 عاملة، وذلك بعد أن كانوا 2000 عاملة سنة 2016.