https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الأوكرانية-تؤكد-أن-الوضع-في-أرتيوموفسك-صعب-للغاية-1075730450.html
القوات الأوكرانية تؤكد أن الوضع في أرتيوموفسك صعب للغاية
القوات الأوكرانية تؤكد أن الوضع في أرتيوموفسك صعب للغاية
أعلن قائد المجموعة "الشرقية" التابعة للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم الاثنين، أن "الوضع في أرتيوموفسك صعب على القوات الأوكرانية". 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T08:56+0000
2023-04-10T08:56+0000
2023-04-10T09:17+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
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وأشار إلى أن "القوات زارت أكثر "القطاعات الساخنة في الجبهة" وعلى الفور اتخذت قرارات عملياتية وحددت المهام".وتقع أرتيوموفسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعد مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس بالمعدات والذخيرة.وفي وقت سابق، قال سكوت ريتر، الضابط في سلاح المشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، إن روسيا تهزم القوات المسلحة الأوكرانية في معركة أرتيوموفسك، التي تهدد نظام كييف بفشل وشيك.وأضاف ريتر في حديثه: "في مرحلة ما، يتعين على الأوكرانيين أن يقولوا هل سنواصل هذا (الهراء)؟ ما نفعله لا يجدي نفعا، نحن نخسر، ليس لدينا حل، لكننا نتسبب فقط في المزيد من الموت والدمار، وربما يتعين علينا التراجع".وأوضح أن "الجيش الأوكراني لن يتعافى أبدا من أرتيوموفسك"، وأشار إلى أن "القوات الروسية ستستمر في إنهاك القوات المسلحة الأوكرانية في الأشهر المقبلة حتى الصيف، وروسيا تتقدم بشكل مستمر".وأضاف: "لا أعتقد أن أوكرانيا ستكون قادرة على شن هجوم مضاد كبير، ولا أعتقد أن لديهم قوات ومعدات، وعندما يتم أخذ أرتيوموفسك، سيكون هناك ثقب عملاق في الخط الأوكراني يجب ملؤه". ويعتقد ريتر أن روسيا ستفوز وتكسب الكثير.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا
القوات الأوكرانية تؤكد أن الوضع في أرتيوموفسك صعب للغاية
08:56 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 09:17 GMT 10.04.2023) تابعنا عبر
أعلن قائد المجموعة "الشرقية" التابعة للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم الاثنين، أن "الوضع في أرتيوموفسك صعب على القوات الأوكرانية".
وأضاف سيرسكي: "القتال بالقرب من أرتيوموفسك شرس للغاية، والدفاع مستمر، والوضع معقد ولكن يمكن السيطرة عليه".
وأشار إلى أن "القوات زارت أكثر "القطاعات الساخنة في الجبهة" وعلى الفور اتخذت قرارات عملياتية وحددت المهام".
وتقع أرتيوموفسك شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعد مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس بالمعدات والذخيرة.
وبحسب آخر التقارير، فإن المعارك تدور خارج المدينة منذ أكثر من ستة أشهر، والقوات الروسية سيطرت على جميع الطرق المعبدة المؤدية إلى المدينة، مما ساعد على إعاقة إمدادات القوات الأوكرانية بالذخيرة والمقاتلين.
وفي وقت سابق، قال سكوت ريتر، الضابط في سلاح المشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، إن روسيا تهزم القوات المسلحة الأوكرانية في معركة أرتيوموفسك، التي تهدد نظام كييف بفشل وشيك.
وأفاد ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، بأن "القوات الروسية ستلحق القوات المسلحة الأوكرانية بهزيمة كبيرة في أرتيوموفسك، وبرأيه، حان الوقت لشعب أوكرانيا التفكير في تصرفات قيادته".
وأضاف ريتر في حديثه: "في مرحلة ما، يتعين على الأوكرانيين أن يقولوا هل سنواصل هذا (الهراء)؟ ما نفعله لا يجدي نفعا، نحن نخسر، ليس لدينا حل، لكننا نتسبب فقط في المزيد من الموت والدمار، وربما يتعين علينا التراجع".
وأوضح أن "الجيش الأوكراني لن يتعافى أبدا من أرتيوموفسك"، وأشار إلى أن "القوات الروسية ستستمر في إنهاك القوات المسلحة الأوكرانية في الأشهر المقبلة حتى الصيف، وروسيا تتقدم بشكل مستمر".
وأضاف: "لا أعتقد أن أوكرانيا ستكون قادرة على شن هجوم مضاد كبير، ولا أعتقد أن لديهم قوات ومعدات، وعندما يتم أخذ أرتيوموفسك، سيكون هناك ثقب عملاق في الخط الأوكراني يجب ملؤه". ويعتقد ريتر أن روسيا ستفوز وتكسب الكثير.