https://sputnikarabic.ae/20230410/الكرملين-يعلق-بشأن-الوثائق-السرية-الأمريكية-المسربة-1075737615.html

الكرملين يعلق بشأن الوثائق السرية الأمريكية المسربة

الكرملين يعلق بشأن الوثائق السرية الأمريكية المسربة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الوثائق السرية "المسربة" من البنتاغون، على شبكة الإنترنت، مثيرة للاهتمام، مؤكدا أنه يتم... 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T11:32+0000

2023-04-10T11:32+0000

2023-04-10T11:32+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/15/1058957278_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f885879c70c6544bfe1c711359bf24e8.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "التسريبات مثيرة للاهتمام للغاية، تتم دراستها وتحليلها، ومناقشتها على نطاق واسع".وفي تعليقه على المزاعم، التي تشير إلى تورط روسيا في "تسريب" الوثائق، قال بيسكوف إن الميل إلى إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء، هو مرض شائع.وأردف بيسكوف: "في الواقع، هناك ميل لاتهام روسيا في كل شيء، دائمًا وفي كل مكان، وإلقاء اللوم على روسيا في كل شيء، لكن هذا مرض شائع الآن، لذلك لا يوجد شيء للتعليق عليه".وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن جزءًا جديدًا من الوثائق الأمريكية السرية، حول أوكرانيا والصين والشرق الأوسط، قد تسرب إلى شبكة الإنترنت.وفقًا للصحيفة، فإن حجم التسريبات على الإنترنت قد يصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وقدرت حجم الضرر الناجم عن الحادث بأنه كبير.وذكرت "نيويورك تايمز"، الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريبات على الشبكة الاجتماعية، لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية، وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها.وأشارت إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/مارس الماضي، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية"، على تطبيق "تلغرام".

https://sputnikarabic.ae/20230410/وكالة-تكشف-عن-قلق-أمريكي-كبير-من-نتائج-تسريب-الوثائق-قد-تهدد-علاقاتها-بالحلفاء-1075728056.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا