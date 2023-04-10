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https://sputnikarabic.ae/20230410/الكرملين-يعلق-بشأن-الوثائق-السرية-الأمريكية-المسربة-1075737615.html
الكرملين يعلق بشأن الوثائق السرية الأمريكية المسربة
الكرملين يعلق بشأن الوثائق السرية الأمريكية المسربة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الوثائق السرية "المسربة" من البنتاغون، على شبكة الإنترنت، مثيرة للاهتمام، مؤكدا أنه يتم... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T11:32+0000
2023-04-10T11:32+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "التسريبات مثيرة للاهتمام للغاية، تتم دراستها وتحليلها، ومناقشتها على نطاق واسع".وفي تعليقه على المزاعم، التي تشير إلى تورط روسيا في "تسريب" الوثائق، قال بيسكوف إن الميل إلى إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء، هو مرض شائع.وأردف بيسكوف: "في الواقع، هناك ميل لاتهام روسيا في كل شيء، دائمًا وفي كل مكان، وإلقاء اللوم على روسيا في كل شيء، لكن هذا مرض شائع الآن، لذلك لا يوجد شيء للتعليق عليه".وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن جزءًا جديدًا من الوثائق الأمريكية السرية، حول أوكرانيا والصين والشرق الأوسط، قد تسرب إلى شبكة الإنترنت.وفقًا للصحيفة، فإن حجم التسريبات على الإنترنت قد يصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وقدرت حجم الضرر الناجم عن الحادث بأنه كبير.وذكرت "نيويورك تايمز"، الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريبات على الشبكة الاجتماعية، لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية، وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها.وأشارت إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/مارس الماضي، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية"، على تطبيق "تلغرام".
https://sputnikarabic.ae/20230410/وكالة-تكشف-عن-قلق-أمريكي-كبير-من-نتائج-تسريب-الوثائق-قد-تهدد-علاقاتها-بالحلفاء-1075728056.html
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روسيا

الكرملين يعلق بشأن الوثائق السرية الأمريكية المسربة

11:32 GMT 10.04.2023
© Sputnik . Мария Девахинаكاتدرائية باسيل والقديس بافيل
كاتدرائية باسيل والقديس بافيل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Sputnik . Мария Девахина
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الوثائق السرية "المسربة" من البنتاغون، على شبكة الإنترنت، مثيرة للاهتمام، مؤكدا أنه يتم دراستها وتحليلها.
وقال بيسكوف للصحفيين: "التسريبات مثيرة للاهتمام للغاية، تتم دراستها وتحليلها، ومناقشتها على نطاق واسع".
وفي تعليقه على المزاعم، التي تشير إلى تورط روسيا في "تسريب" الوثائق، قال بيسكوف إن الميل إلى إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء، هو مرض شائع.
وأردف بيسكوف: "في الواقع، هناك ميل لاتهام روسيا في كل شيء، دائمًا وفي كل مكان، وإلقاء اللوم على روسيا في كل شيء، لكن هذا مرض شائع الآن، لذلك لا يوجد شيء للتعليق عليه".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالة تكشف عن قلق أمريكي كبير من نتائج تسريب الوثائق قد تهدد علاقاتها بالحلفاء
06:48 GMT
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن جزءًا جديدًا من الوثائق الأمريكية السرية، حول أوكرانيا والصين والشرق الأوسط، قد تسرب إلى شبكة الإنترنت.

وفقًا للصحيفة، فإن حجم التسريبات على الإنترنت قد يصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وقدرت حجم الضرر الناجم عن الحادث بأنه كبير.
وذكرت "نيويورك تايمز"، الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريبات على الشبكة الاجتماعية، لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية، وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها.

وأشارت إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/مارس الماضي، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية"، على تطبيق "تلغرام".
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