https://sputnikarabic.ae/20230410/بإصرار-يدفعه-الشغف-أول-سعودية-تزور-الفضاء--1075744058.html
"بإصرار يدفعه الشغف"... أول سعودية تزور الفضاء
"بإصرار يدفعه الشغف"... أول سعودية تزور الفضاء
أكدت ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تزور الفضاء، في شهر مايو/أيار المقبل، أنها تنتظر بشغف موعد الرحلة، التي أصرت على خوضها في سبيل العلم والإنسانية. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T13:36+0000
2023-04-10T13:36+0000
2023-04-10T13:36+0000
العالم العربي
وكالة الفضاء
السعودية
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وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "بإصرار يدفعه الشغف… نستعد لرحلة نحو الفضاء في سبيل العلم والإنسانية".أما مرافقها، علي القرني، فقال في تغريدة: "في كل مرحلة نتقدم في التدريبات على المهمة، تزداد الهمة والعزيمة والإصرار على تحقيق الإنجاز الوطني".وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أعلنت سابقا، أن شهر مايو المقبل سيشهد إطلاق رحلة تقل أول رائدة فضاء سعودية إلى المحطة الفضائية الدولية.وتبعا للمعلومات التي أوردتها الهيئة، فإن رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي وزميلها علي القرني سينضمان إلى طاقم المهمة الفضائية "AX-2" التي ستتجه نحو المحطة الفضائية.وأوضحت في تغريدة لها على تويتر منذ أيام، أن "موعد انطلاق الأبطال إلى الفضاء، هو بداية لعصر جديد من الاستكشافات السعودية للفضاء”.وريانة برناوي رائدة فضاء سعودية من مواليد 1990، وهي اختصاصية في الأبحاث المخبرية، حاصلة على بكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو في نيوزيلاندا، ولديها خبرة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, وكالة الفضاء, السعودية
العالم العربي, وكالة الفضاء, السعودية
"بإصرار يدفعه الشغف"... أول سعودية تزور الفضاء
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أكدت ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تزور الفضاء، في شهر مايو/أيار المقبل، أنها تنتظر بشغف موعد الرحلة، التي أصرت على خوضها في سبيل العلم والإنسانية.
وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "بإصرار يدفعه الشغف… نستعد لرحلة نحو الفضاء في سبيل العلم والإنسانية".
أما مرافقها، علي القرني، فقال في تغريدة: "في كل مرحلة نتقدم في التدريبات على المهمة، تزداد الهمة والعزيمة والإصرار على تحقيق الإنجاز الوطني".
وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أعلنت سابقا، أن شهر مايو المقبل سيشهد إطلاق رحلة تقل أول رائدة فضاء سعودية إلى المحطة الفضائية الدولية.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها الهيئة، فإن رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي وزميلها علي القرني سينضمان إلى طاقم المهمة الفضائية "AX-2" التي ستتجه نحو المحطة الفضائية.
وأوضحت في تغريدة لها على تويتر منذ أيام، أن "موعد انطلاق الأبطال إلى الفضاء، هو بداية لعصر جديد من الاستكشافات السعودية للفضاء”.
وريانة برناوي رائدة فضاء سعودية من مواليد 1990، وهي اختصاصية في الأبحاث المخبرية، حاصلة على بكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو في نيوزيلاندا، ولديها خبرة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.