https://sputnikarabic.ae/20230410/بايدن-ينهي-حالة-الطوارئ-المتعلقة-بفيروس-كورونا-في-البلاد-1075758195.html
بايدن ينهي حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد
بايدن ينهي حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع تشريعًا ينهي حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T22:23+0000
2023-04-10T22:23+0000
2023-04-10T22:23+0000
جو بايدن
فيروس كورونا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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قتلت جائحة كوفيد-19 أكثر من 6.88 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 676.6 مليون حالة إصابة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الطبية، التي توقفت عن جمع البيانات الشهر الماضي.تواصل الحكومة الأمريكية تقييم أصول جائحة كوفيد-19، حيث تشير وكالات الاستخبارات إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات أو سوق قريب كمصادر محتملة لتفشي المرض.
https://sputnikarabic.ae/20230410/هل-تمارس-واشنطن-ضغوطها-على-دول-الخليج-لإفشال-التقارب-مع-إيران-خبراء-يوضحون-التفاصيل-1075749625.html
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سبوتنيك عربي
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جو بايدن, فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن ينهي حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد
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قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع تشريعًا ينهي حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد.