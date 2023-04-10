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بايدن ينهي حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد
بايدن ينهي حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع تشريعًا ينهي حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T22:23+0000
2023-04-10T22:23+0000
جو بايدن
فيروس كورونا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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قتلت جائحة كوفيد-19 أكثر من 6.88 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 676.6 مليون حالة إصابة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الطبية، التي توقفت عن جمع البيانات الشهر الماضي.تواصل الحكومة الأمريكية تقييم أصول جائحة كوفيد-19، حيث تشير وكالات الاستخبارات إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات أو سوق قريب كمصادر محتملة لتفشي المرض.
https://sputnikarabic.ae/20230410/هل-تمارس-واشنطن-ضغوطها-على-دول-الخليج-لإفشال-التقارب-مع-إيران-خبراء-يوضحون-التفاصيل-1075749625.html
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جو بايدن, فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن ينهي حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد

22:23 GMT 10.04.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع تشريعًا ينهي حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد.
قتلت جائحة كوفيد-19 أكثر من 6.88 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 676.6 مليون حالة إصابة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الطبية، التي توقفت عن جمع البيانات الشهر الماضي.
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
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16:55 GMT
تواصل الحكومة الأمريكية تقييم أصول جائحة كوفيد-19، حيث تشير وكالات الاستخبارات إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات أو سوق قريب كمصادر محتملة لتفشي المرض.
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