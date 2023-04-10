https://sputnikarabic.ae/20230410/دراسة-تكشف-كيفية-علاج-مشكلة-الموت-المرتبط-بالنوم--1075740441.html

دراسة تكشف كيفية علاج مشكلة الموت المرتبط بالنوم

دراسة تكشف كيفية علاج مشكلة الموت المرتبط بالنوم

توصلت دراسة جديدة إلى أن ممارسة الرياضة البدنية يمكنها أن تخفف الآثار السلبية للنوم غير الكافي أو المفرط على العمر. 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T12:28+0000

2023-04-10T12:28+0000

2023-04-10T12:28+0000

علوم

نوم

طول العمر

بحث

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وأظهرت الدراسة، التي نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، وهي مجلة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC)، والتي تم إجراؤها على أكثر من 90 ألف بالغ، ارتباط النوم غير الكافي أو المفرط بانخفاض العمر، وأن ممارسة الرياضة البدنية يمكن أن تخفف بعض هذه العواقب السلبية.ممارسة الرياضة الكافية والنوم المناسب كلاهما ضروريان لإطالة متوسط ​​العمر المتوقع. ومع ذلك، فإن العلاقة بين النشاط البدني ومدة النوم في تعزيز الصحة ظلت غير مؤكدة.كانت هذه الدراسة الأولى لفحص الآثار المشتركة للنشاط البدني ومدة النوم على مخاطر الوفيات باستخدام قياس التسارع.شملت الدراسة 92.221 بالغا تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 73 عاما في مجموعة Biobank في المملكة المتحدة الذين ارتدوا سوار معصم مقياس التسارع لمدة أسبوع واحد بين عامي 2013 و 2015.تم تصنيف مدة النوم في الليلة على أنها قصيرة (أقل من ست ساعات)، أو طبيعية (من ست إلى ثماني ساعات)، أو طويلة (أكثر من ثماني ساعات). تم تقسيم الحجم الإجمالي للنشاط البدني إلى ثلاثيات (منخفضة ومتوسطة وعالية). تم تصنيف النشاط البدني المعتدل إلى القوي على أنه يفي بإرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO) أم لا.وتم جمع بيانات الوفيات من سجلات الوفيات وكانت النتيجة الأولية هي الموت لجميع الأسباب. كانت نقاط النهاية الثانوية هي الموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بسبب السرطان.كان متوسط ​​عمر المشاركين 62 سنة و 56% من النساء. خلال متابعة استمرت سبع سنوات، توفي 3080 مشاركا - 1074 من أمراض القلب والأوعية الدموية و 1871 من السرطان.درس الباحثون كيف أثر النشاط البدني على تأثير النوم على معدل الوفيات - نظروا أولًا إلى حجم النشاط وثانيا في النشاط البدني المعتدل إلى القوي. تم تعديل التحليلات للعوامل التي يمكن أن تؤثر على العلاقة بما في ذلك العمر والجنس والعرق والحرمان ومستوى التعليم وموسم قياس النوم ومؤشر كتلة الجسم والنظام الغذائي والتدخين وتناول الكحول والعمل بنظام الورديات.فيما يتعلق بحجم النشاط، في الأشخاص ذوي الكميات المنخفضة، ارتبط النوم القصير والطويل بنسبة 16% و37% زاد من مخاطر الوفاة لجميع الأسباب، على التوالي. بالنسبة للمشاركين الذين يمارسون التمارين الرياضية بكميات متوسطة، كان النوم القصير فقط ضارا، مع ارتفاع احتمالية الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 41%. بالنسبة لأولئك الذين يمارسون قدرا كبيرا من التمارين، لم تكن مدة النوم مرتبطة بخطر الموت. بالنسبة لموت القلب والأوعية الدموية، فإن الأشخاص الذين ينامون لفترة قصيرة مع حجم منخفض من التمارين لديهم مخاطر مرتفعة بنسبة 69%، والتي تختفي عند زيادة التمارين إلى أحجام متوسطة أو عالية. بالنسبة للوفاة بالسرطان، فإن الأشخاص الذين ينامون لفترات طويلة مع كميات قليلة من التمارين الرياضية تزيد لديهم مخاطر بنسبة 21%، والتي تختفي مع ممارسة التمارين الرياضية بكميات معتدلة أو عالية.تم العثور على نتائج مماثلة للنشاط البدني المعتدل إلى القوي لدى المشاركين الذين لم يستوفوا توصيات منظمة الصحة العالمية، ارتبط النوم القصير والطويل بنسبة 31 %و 20 % زاد من مخاطر الوفاة لجميع الأسباب، على التوالي. اختفت هذه المخاطر في أولئك الذين استوفوا نصيحة منظمة الصحة العالمية. بالنسبة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن الأشخاص الذين ينامون لفترة قصيرة والذين فشلوا في تلبية النصيحة بشأن كثافة التمرين لديهم خطر مرتفع بنسبة 52%، وهو ما اختفى لدى أولئك الذين ينفذون التوصيات. بالنسبة للوفاة بالسرطان، فإن الأشخاص الذين ينامون لفترات طويلة لا يلتزمون بالنصيحة لديهم خطر بنسبة 21% اختفى لدى أولئك الذين يتبعون إرشادات منظمة الصحة العالمية.وكانت الدراسات السابقة محدودة في المقام الأول، بسبب اعتمادها على البيانات الذاتية المبلغ عنها ذاتيًا للنشاط البدني والنوم، والتي قد تكون غير دقيقة. بدلا من ذلك، يتتبع جهاز مقياس التسارع الحركة، ويقدم طريقة أكثر موضوعية وموثوقية لتقدير كل من مستويات النشاط ومدة النوم.

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