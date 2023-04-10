https://sputnikarabic.ae/20230410/روساتوم-تطالب-فنلندا-بإعادة-قرض-بعد-إنهاء-الأخيرة-عقد-بناء-محطة-للطاقة-النووية-1075752371.html
"روساتوم" تطالب فنلندا بإعادة قرض بعد إنهاء الأخيرة عقد بناء محطة للطاقة النووية
"روساتوم" تطالب فنلندا بإعادة قرض بعد إنهاء الأخيرة عقد بناء محطة للطاقة النووية
طالبت شركة "روساتوم" الروسية شركة "فينوفويما" الفنلندية للتصميم، بإعادة قرض بقيمة 920.5 مليون يورو، قبل الموعد المحدد. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T18:05+0000
2023-04-10T18:05+0000
2023-04-10T18:05+0000
روسيا
دعوى
روس آتوم
فنلندا
تعويض
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موسكو– سبوتنيك. وبحسب تقرير بهذا الصدد، تم منح هذا القرض بـ 920.5 مليون يورو إلى الجانب الفنلندي (شركة فينوفويما) لتمويل بناء محطة "هانهفيكي-1".وكانت "فينوفويما"، وهي شركة تصاميم بناء، أنهت من جانب واحد في عام 2022، عقد بناء محطة "هانهفيكي- 1" للطاقة النووية في فنلندا.وأظهرت بيانات شركة "آتوم إنيرغو بروم"، الروسية، اليوم الاثنين، أن محاكم التحكيم الدولية تنظر حالياً، في دعاوى مقدمة من شركة "روساتوم"، بقيمة نحو 3 مليارات يورو، بسبب فسخ فنلندا العقد الخاص بمحطة "هانهيكيفي-1" للطاقة النووية .وكان الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، أليكسي ليخاتشوف، قد صرح في صيف عام 2022، بأن "روساتوم" ستلجأ إلى القانون الدولي لحل النزاع حول محطة "هانهيكيفي –1" للطاقة النووية، والتي فسخت فنلندا عقد بنائها من جانب واحد.وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، رفض المجلس الدولي لحل النزاعات، الدعوة المالية التي قدمها الجانب الفنلندي ضد شركة "روساتوم" بخصوص القضية المتعلقة بالموقف مع محطة "هانهيكيفي –1".كما يطالب الجانب الروسي بتعويض عن قيمة الأسهم التي يمتلكها في شركة "فينوفويما" والمقدرة بـ 34% من أسهم الشركة.
https://sputnikarabic.ae/20220720/أمام-التحكيم-الدولي-روسيا-تطعن-في-إلغاء-فنلندا-لعقد-بناء-محطة-هانهيكيفي-1-للطاقة-النووية-1065325583.html
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روسيا, دعوى, روس آتوم, فنلندا, تعويض
روسيا, دعوى, روس آتوم, فنلندا, تعويض
"روساتوم" تطالب فنلندا بإعادة قرض بعد إنهاء الأخيرة عقد بناء محطة للطاقة النووية
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طالبت شركة "روساتوم" الروسية شركة "فينوفويما" الفنلندية للتصميم، بإعادة قرض بقيمة 920.5 مليون يورو، قبل الموعد المحدد.
موسكو– سبوتنيك. وبحسب تقرير بهذا الصدد، تم منح هذا القرض بـ 920.5 مليون يورو إلى الجانب الفنلندي (شركة فينوفويما) لتمويل بناء محطة "هانهفيكي-1".
وكانت "فينوفويما"، وهي شركة تصاميم بناء، أنهت من جانب واحد في عام 2022، عقد بناء محطة "هانهفيكي- 1" للطاقة النووية في فنلندا.
وأظهرت بيانات شركة "آتوم إنيرغو بروم"، الروسية، اليوم الاثنين، أن محاكم التحكيم الدولية تنظر حالياً، في دعاوى مقدمة من شركة "روساتوم"، بقيمة نحو 3 مليارات يورو، بسبب فسخ فنلندا العقد الخاص بمحطة "هانهيكيفي-1" للطاقة النووية .
وأوضحت شركة "آتوم إنيرغو بروم" (جزء من "روساتوم"، التي تجمع كل الأصول المدنية للصناعة النووية الروسية) في بيان لها، أنه بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لعام 2022، الذي نُشر اليوم، أنه "بحسب حالة التقرير المرتبطة بتاريخ عرضه الحالي، فإن مطالبات منظمات المجموعة، التي يبلغ مجموعها نحو 3 مليارات يورو، هي قيد النظر من قبل التحكيم الدولي".
وكان الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، أليكسي ليخاتشوف، قد صرح في صيف عام 2022، بأن "روساتوم" ستلجأ إلى القانون الدولي لحل النزاع حول محطة "هانهيكيفي –1" للطاقة النووية، والتي فسخت فنلندا عقد بنائها من جانب واحد.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، رفض المجلس الدولي لحل النزاعات، الدعوة المالية التي قدمها الجانب الفنلندي ضد شركة "روساتوم" بخصوص القضية المتعلقة بالموقف مع محطة "هانهيكيفي –1".
كما يطالب الجانب الروسي بتعويض عن قيمة الأسهم التي يمتلكها في شركة "فينوفويما" والمقدرة بـ 34% من أسهم الشركة.