قائد أركان الجيش الجزائري يزور البرازيل ويشارك في معرض الدفاع والأمن
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTقائد أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
يبدأ رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق الأول السعيد شنقريحة، زيارة إلى البرازيل، للمشاركة في الطبعة الثالثة عشر من معرض الدفاع والأمن في ريو دي جانيرو، في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 نيسان/أبريل 2023.
الجزائر- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم الاثنين: "بدعوة من اللواء روي شاغاس ميسكيتا، أمين منتجات الدفاع البرازيلي، يشرع الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية، ابتداء من اليوم، لحضور كممثل عن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، فعاليات الطبعة الثالثة عشر من معرض الدفاع والأمن" [لاد للدفاع والأمن] المقرر تنظيمها في ريو دي جانيرو في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 نيسان/أبريل 2023".
وتندرج هذه الزيارة في إطار "تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة البرازيلية"، حيث "ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".
وتندرج هذه الزيارة في إطار "تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة البرازيلية"، حيث "ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".
الفريق أول #شنقريحة 🇩🇿 يشرع ابتداء من اليوم الاثنين في زيارة رسمية إلى #البرازيل 🇧🇷— ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) April 10, 2023
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ويعقد "لاد للدفاع والأمن" كل عامين في ريو دي جانيرو، وتعرض فيه أحدث التقنيات، المعدات والمنتجات والخدمات الدفاعية، والأمنية لكبرى الشركات المصنعة والموردين في جميع أنحاء العالم.
وبعد تعذر تنظيمه سنة 2021، سيجتمع خبراء الدفاع وصناع القرار والعسكريين وممثلي الحكومات، والصناعيين والزوار الدوليين لمناقشة الاتجاهات والابتكارات في مجال الدفاع والأمن.
وسيغطي المعرض مختلف مجالات الدفاع والأمن، بما في ذلك الدفاع البري والجوي، والأمن الداخلي، والأمن العام، والحدودي، والسيبراني، وأنظمة الاتصالات، وتقنيات الاستخبارات، والأمن البحري.