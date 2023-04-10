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https://sputnikarabic.ae/20230410/ما-هو-الروبل-الرقمي-وكيف-يتم-استخدامه-1075751085.html
ما هو الروبل الرقمي وكيف يتم استخدامه؟
ما هو الروبل الرقمي وكيف يتم استخدامه؟
يخطط البنك المركزي الروسي لبدء اختبار واسع النطاق للروبل الرقمي في شهر أبريل/ نيسان الجاري. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T17:16+0000
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الروبل الرقمي - هو الشكل الثالث للعملة الوطنية إلى جانب العملة النقدية وغير النقدية. سيشارك في المشروع التجريبي 13 مصرفاً، بما في ذلك "سبيربنك" "في تي بي" و"غازبرون بنك"، و"تينكوف".ما هو الروبل الرقمي وأين يتم تخزينه، وكيف يختلف عن العملة المشفرة - تجدون الأجوبة في المخطط المعلوماتي من "سبوتنيك".
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انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика

ما هو الروبل الرقمي وكيف يتم استخدامه؟

17:16 GMT 10.04.2023
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يخطط البنك المركزي الروسي لبدء اختبار واسع النطاق للروبل الرقمي في شهر أبريل/ نيسان الجاري.
الروبل الرقمي - هو الشكل الثالث للعملة الوطنية إلى جانب العملة النقدية وغير النقدية. سيشارك في المشروع التجريبي 13 مصرفاً، بما في ذلك "سبيربنك" "في تي بي" و"غازبرون بنك"، و"تينكوف".
ما هو الروبل الرقمي وأين يتم تخزينه، وكيف يختلف عن العملة المشفرة - تجدون الأجوبة في المخطط المعلوماتي من "سبوتنيك".
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