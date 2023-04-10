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https://sputnikarabic.ae/20230410/محاولة-اغتيال-إمام-مسجد-عمر-بن-الخطاب-في-أمريكا-فيديو-1075742370.html
محاولة اغتيال إمام مسجد "عمر بن الخطاب" في أمريكا... فيديو
محاولة اغتيال إمام مسجد "عمر بن الخطاب" في أمريكا... فيديو
تعرض إمام مسجد في مدينة باترسون في ولاية نيوجرسي الأمريكية، لحادث طعن خلال إمامته لصلاة فجر أمس الأحد. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T13:04+0000
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نادي الفيديو
اعتداء
إمام
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأظهرت مقاطع فيديو التقطت من كاميرا المسجد الأمنية في مدينة باترسون، قيام شاب يرتدي سترة صفراء بدخول مسجد عمر بن الخطاب خلسة وانتظار سجود المصلين ليقوم فجأة بمهاجمة الإمام (سيد النقيب) البالغ من العمر 70 عاما وقام بطعن الإمام مرتين في خاصرته.وحاول الجاني الفرار بعد الاعتداء على الإمام، لكن المصلين قاموا باعتقاله خارج المسجد وتسليمه للشرطة.وقد نقل الإمام سيّد إلى مستشفى سان جوزف في مدينة باترسون وهو في وضع مستقر.
الولايات المتحدة الأمريكية
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نادي الفيديو, اعتداء, إمام, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, اعتداء, إمام, الولايات المتحدة الأمريكية

محاولة اغتيال إمام مسجد "عمر بن الخطاب" في أمريكا... فيديو

13:04 GMT 10.04.2023
© flickr.com / Matthew Griffiths / سكين مطبخ
سكين مطبخ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© flickr.com / Matthew Griffiths /
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تعرض إمام مسجد في مدينة باترسون في ولاية نيوجرسي الأمريكية، لحادث طعن خلال إمامته لصلاة فجر أمس الأحد.
وأظهرت مقاطع فيديو التقطت من كاميرا المسجد الأمنية في مدينة باترسون، قيام شاب يرتدي سترة صفراء بدخول مسجد عمر بن الخطاب خلسة وانتظار سجود المصلين ليقوم فجأة بمهاجمة الإمام (سيد النقيب) البالغ من العمر 70 عاما وقام بطعن الإمام مرتين في خاصرته.
وحاول الجاني الفرار بعد الاعتداء على الإمام، لكن المصلين قاموا باعتقاله خارج المسجد وتسليمه للشرطة.
وقد نقل الإمام سيّد إلى مستشفى سان جوزف في مدينة باترسون وهو في وضع مستقر.
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