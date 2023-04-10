https://sputnikarabic.ae/20230410/مديرة-صندوق-النقد-الدولي-رفع-أسعار-الفائدة-كشف-نقاط-ضعف-القطاع-المالي-العالمي-1075758020.html
مديرة صندوق النقد الدولي: رفع أسعار الفائدة كشف نقاط ضعف القطاع المالي العالمي
مديرة صندوق النقد الدولي: رفع أسعار الفائدة كشف نقاط ضعف القطاع المالي العالمي
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن مهمة البنوك المركزية وصناع السياسات المالية حول العالم أصبحت أكثر صعوبة بعد رفع أسعار الفائدة. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T21:47+0000
2023-04-10T21:47+0000
2023-04-10T21:50+0000
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جاء ذلك على هامش مشاركتها في افتتاح اجتماعات الربيع الخاصة بالصندوق مع البنك الدولي، بحضور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، حسبما ذكرت شبكة "الشرق" الإخبارية، التي أشارت إلى أن الاجتماع انعقد اليوم الاثنين، في واشنطن.وقالت غورغييفا، إن رفع أسعار الفائدة وما يرتبط به من قلة السيولة كشف نقاط ضعف القطاع المالي، لكنها أشارت إلى أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة سيساهم في محاربة التضخم.وتابعت: "لكن إذا اقتضت الحاجة، فإنه يمكن تقديم ما وصفته بـ "السيولة الموجهة" لخفض المخاطر أمام البنوك والمحافظة على استقرار القطاع المالي"وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: "العالم تعلم الدرس من الأزمة المالية التي شهدها عام 2008".وقالت الشبكة إن هناك توقعات بأن تكون هناك ضغوط مشتركة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل تسوية الديون المتفاقمة للدول الفقيرة وإعادة هيكلتها.
https://sputnikarabic.ae/20230330/صندوق-النقد-الدولي-يتوقع-أن-يواجه-الاقتصاد-العالمي-عاما-صعبا-آخر-في-2023-1075307887.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, صندوق النقد الدولي, الأخبار
اقتصاد, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, صندوق النقد الدولي, الأخبار
مديرة صندوق النقد الدولي: رفع أسعار الفائدة كشف نقاط ضعف القطاع المالي العالمي
21:47 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 21:50 GMT 10.04.2023) تابعنا عبر
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن مهمة البنوك المركزية وصناع السياسات المالية حول العالم أصبحت أكثر صعوبة بعد رفع أسعار الفائدة.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في افتتاح اجتماعات الربيع الخاصة بالصندوق مع البنك الدولي، بحضور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، حسبما ذكرت
شبكة "الشرق" الإخبارية، التي أشارت إلى أن الاجتماع انعقد اليوم الاثنين، في واشنطن.
وقالت غورغييفا، إن رفع أسعار الفائدة وما يرتبط به من قلة السيولة كشف نقاط ضعف القطاع المالي، لكنها أشارت إلى أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة سيساهم في محاربة التضخم.
وتابعت: "لكن إذا اقتضت الحاجة، فإنه يمكن تقديم ما وصفته بـ "السيولة الموجهة" لخفض المخاطر أمام البنوك والمحافظة على استقرار القطاع المالي
"
وأضافت مديرة صندوق النقد
الدولي: "العالم تعلم الدرس من الأزمة المالية التي شهدها عام 2008".
وقالت الشبكة إن هناك توقعات بأن تكون هناك ضغوط مشتركة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل تسوية الديون المتفاقمة للدول الفقيرة
وإعادة هيكلتها.