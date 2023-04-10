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https://sputnikarabic.ae/20230410/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-6-آخرين-خلال-إطلاق-نار-في-ولاية-كنتاكي-الأمريكية-1075746732.html
مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين خلال إطلاق نار في ولاية كنتاكي الأمريكية
مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين خلال إطلاق نار في ولاية كنتاكي الأمريكية
قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في حادث إطلاق نار في مدينة لويفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T14:49+0000
2023-04-10T14:50+0000
العالم
إطلاق نار في شيكاغو
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية إن خمسة قتلوا وأصيب ستة في إطلاق نار في مدينة لويفيل الأمريكية في ولاية كنتاكي:وكانت الشرطة قد أبلغت في السابق عن تحييد الجاني المشتبه به.وكتبت الشرطة، في وقت سابق، عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "نؤكد التقارير الواردة حول وجود مهاجم نشط في القطاع 300 في إيست ماين، الرجاء الابتعاد عن المنطقة، هناك العديد من الضحايا".
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, إطلاق نار في شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إطلاق نار في شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين خلال إطلاق نار في ولاية كنتاكي الأمريكية

14:49 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 14:50 GMT 10.04.2023)
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKA
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قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في حادث إطلاق نار في مدينة لويفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية.
وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية إن خمسة قتلوا وأصيب ستة في إطلاق نار في مدينة لويفيل الأمريكية في ولاية كنتاكي:

"قتل خمسة ونقل ستة الى المستشفى".

وكانت الشرطة قد أبلغت في السابق عن تحييد الجاني المشتبه به.
وكتبت الشرطة، في وقت سابق، عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "نؤكد التقارير الواردة حول وجود مهاجم نشط في القطاع 300 في إيست ماين، الرجاء الابتعاد عن المنطقة، هناك العديد من الضحايا".
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