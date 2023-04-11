https://sputnikarabic.ae/20230411/أكبر-معسكرات-الاعتقال-النازية-1075780388.html
أكبر معسكرات الاعتقال النازية
أكبر معسكرات الاعتقال النازية
يحتفي العالم اليوم، 11 أبريل/ نيسان باليوم العالمي لتحرير أسرى معسكرات الاعتقال النازية. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T12:57+0000
2023-04-11T12:57+0000
2023-04-11T12:57+0000
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انفوجرافيك
أخبار ألمانيا النازية
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وبمناسبة هذا اليوم، أعد فريق "سبوتنيك" مخطط معلوماتي لأكبر معسكرات الاعتقال النازية التي احتجز فيها مئات الآلاف من السجناء وماتوا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика, أخبار ألمانيا النازية
انفوجرافيك, инфографика, أخبار ألمانيا النازية
أكبر معسكرات الاعتقال النازية
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يحتفي العالم اليوم، 11 أبريل/ نيسان باليوم العالمي لتحرير أسرى معسكرات الاعتقال النازية.
وبمناسبة هذا اليوم، أعد فريق "سبوتنيك" مخطط معلوماتي لأكبر معسكرات الاعتقال النازية التي احتجز فيها مئات الآلاف من السجناء وماتوا.